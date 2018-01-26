Filistin'den Nikki Haley'in suçlamalarına cevap

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, ABD ve İsrail'in "yanlış ve utanç verici" suçlamalarla uluslararası toplumu yanıltmaya çalıştığını söyledi

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İsrail ve Filistin arasındaki sorunun çözümü için taraflara yardım etme konusunda kararlı olduklarını ancak ülkesinin "barışa ulaşmak için gerekli çabayı ortaya koymayan Filistin liderliğinin peşinden koşmayacağını" söyledi.

Haley, BM Güvenlik Konseyindeki Filistin sorunu da dahil Ortadoğu'daki gelişmelerin görüşüldüğü toplantıda, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı eleştirdi.

Abbas'ı ''cesur'' olmamakla suçlayan Haley, ''ABD, barışa ulaşmak için gerekli çabayı ortaya koymayan Filistin liderliğinin peşinden koşmayacak.'' dedi.

Abbas'ı "şeytanlaştırma" girişimi

AA'nın haberine göre, Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur ise ABD Başkanı Donald Trump'ın, Filistin'in ülkesine ''saygısız davrandığı'' yönündeki açıklamalarını ve "Filistin'in barış anlaşması istemediği" iddialarını reddederek, ABD ve İsrail'in ''yanlış ve utanç verici'' suçlamalarla uluslararası toplumu yanıltmaya çalıştığını vurguladı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın hayatı boyunca barış arayışı içinde olduğunu ifade eden Mansur, Abbas'a yönelik suçlamaları ''şeytanlaştırma'' girişimi olarak nitelendirdi.

BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov ise taraflar arasındaki sert söylemlerin yeni bir çatışma riskini artırdığı uyarısında bulundu.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon da konseydeki konuşmasında, İsrail-Filistin sorununa değinmeyerek İran'a eleştiriler yöneltti.

Danon, ''teröre destek vermek ve bölgede istikrarsızlığa neden olmakla'' suçladığı İran'ın, Suriye'de 82 bin savaşçısının olduğunu iddia etti.