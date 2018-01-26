26 Ocak 2018 Cuma10 C.Evvel 1439
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  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
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Borsa güne yükselişle başladı

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Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,29 yükselişle 118.947,05 puandan başladı.
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 343,00 puan ve yüzde 0,29 artarak 118.947,05 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi de yüzde 0,41 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 0,93 ile iletişim, en çok değer kaybeden ise yüzde 0,30 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün, 120.320 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek, günü yüzde 0,87 azalışla 118.604,05 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD ve İngiltere'nin 4'üncü çeyrek büyüme verileri ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda yapacağı açıklamaların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 120.000 puanın psikolojik direnç, 117.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu dile getirdi.

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