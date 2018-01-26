Ertem'den Merkez Bankası yorumu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, konuya ilişkin olarak, bankanın sözlü iletişiminin belki de en önemlisi olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

TRT Haber'de 7/24 programına katılarak açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın özellikle bütüncül politikalardan bahsettiğini ifade ederek, "Başkan para politikalarını ne kadar sıkılaştırırsanız sıkılaştırın ana nedenlere inmedikçe etkisizleşeceğini, çözüme yönelik adımların zor olacağını belirtti ve Merkez Bankasının daha köklü çözümlere odaklanacağının vurgusunu yaptı." dedi.



Ertem, Çetinkaya'nın maliye ve para politikalarının eşgüdüm içinde gitmesi ve enflasyonun yapısal sorunlarına dikkat çektiğini belirterek, "Örneğin işletmelerin finansmana ulaşımı, gereksiz ara malı ithalatı, kur baskısı, üretim alanında sorunlar ve tabii ki gıda enflasyonu... Gıdada kapsamlı reform gerekiyor. Gıdada fiyat artışını önleyemediğiniz zaman Merkez Bankasıne kadar sıkı para politikası uygulanırsa uygulansın yapılan, hedefler şaşar." şeklinde görüş belirtti.



Ertem, Gıda Komitesinin daha etkin çalışması, tarımda denetimlerin daha etkin yapılması, spekülasyonun önlenmesi, soğuk hava zinciri gibi teknik önlemler, hal yasasının yeniden düzenlenmesi gibi yapılacaklarla gıdada enflasyonun önlenebileceğine işaret etti.



Bunların Merkez Bankası alanı dışında olsa da, Merkez Bankası Başkanının bu konudaki ısrarının süreceğini, daha bütüncül ve genel refah düzeyinde bakılarak kararların alınacağını kaydeden Ertem, "Bu yeni bir bakış açısı ve çıkış, ama çok yerinde bir çıkış, desteklenmesi gerek. Bizim desteğimiz tamdır." diye konuştu.



Ertem, Türkiye'de enflasyonun temen nedeninin yüksek finansman maliyeti, yüksek faizler, rekabetin eksik olması, tekelci fiyatlama ortamı olduğunu belirterek, Merkez Bankası Başkanının da bundan bahsettiğini ifade etti.



Ertem, "Önümüzdeki dönem enflasyonun temel yapısal reformlarına yönelik yorumların daha çok gündeme gireceğini söyleyebilirim. Hem operasyonel hem de düzenleme almanında. Merkez Bankasının işaret ettiği bu sorunları hükümette biliyor ve bunları ele alacağını düşünüyorum." dedi.



Ertem, "Enflasyonda 2018'in ilk çeyreği sonuna doğru 150-200 baz puan bir düzeltme olabilir, bu iyimser olabilir ama bunu yakalayabiliriz.Tek haneyi görebiliriz." şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Başdanışması, enflasyondaki düşüşle tarım dışı işsizlik düşüşünün atbaşı gideceğini düşündüğünü, ikisinin de yapısal sorunlarının aynı olduğunu kaydetti.



Ertem, Kredi Garanti Fonu desteğinin işsizliğin azaltılmasında önemli bir rol oynadığına işaret etti.



Ertem, 2018 yılında kredi genişlemesinin sanayi ve ihracat destekli olacağını belirterek, "2018 Yılı finans ve reel sektör açısından ilginç bir yıl olacak" dedi.