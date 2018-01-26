Petrol kritik seviyenin üstünde

Dün 70,92 dolardan güne başlayan ve en yüksek 71,26 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 70,01 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.14 itibarıyla yüzde 0,21'lik artışla 70,16 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 65,36 dolardan alıcı buldu.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi çarşamba günü ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,1 milyon varil (yüzde 0,3) azalarak 411,6 milyon varile gerilediğini açıkladı. Ülkenin ham petrol üretimi de geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 128 bin varil artışla 9,88 milyon varile yükseldi.
Uzmanlar, ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüş ve ABD yönetiminin korumacı ticari tavrının finansal piyasalarda oluşturduğu endişenin petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri desteklediğini ifade etti.
Brent petrolde teknik olarak 70,24 ile 70,33 dolar aralığının direnç, 70,06 ile 70,15 dolararalığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.
- PYD Afrin'de camileri basıp Kur'an-ı Kerim yırttı!Afrin’de tuzak! Şimdi de bunu yapıyorlarAlmanya Leopard'ı askıya alırsa ne olur?'Zeytin Dalı'nı durdurmak için ABD'den yeni hamleRusya ve İngiltere'nin arası geriliyorReklam Kurulundan 11,7 milyon liralık cezaHindistan'daki ihaleyi kaybettiAkhisar Stadı kapılarını açıyor!Dört günde dört hain saldırıDünya devinden flaş Türkiye açıklaması!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
- Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
İmsak 06:45 Güneş 08:13 Öğle 13:23 İkindi 15:56 Akşam 18:20 Yatsı 19:43
- 9°C Adana
- 6°C Adıyaman
- -4°C Afyon
- 2°C Ağrı
- 0°C Amasya
- -1°C Ankara
- 11°C Antalya
- 7°C Artvin
- 7°C Aydın
- 5°C Balıkesir
- BIST: 120.029 1.20
- Altın: 162,769 0.07
- Dolar: 3,7357 -0.01
- Euro: 4,6524 -0.30
Petrol kritik seviyenin üstünde
Dün 70,92 dolardan güne başlayan ve en yüksek 71,26 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 70,01 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.14 itibarıyla yüzde 0,21'lik artışla 70,16 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 65,36 dolardan alıcı buldu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Belediye Başkanı'ndan gönüllü askerlik başvurusu
- Vesile ninenin müthiş azmi görenleri şaşırtıyor
- Dolandırıcıyı kendi tuzağıyla vurdu
- Üniversite öğrencisi kızın organları umut oldu
- Çalınan 1 milyon dolarlık "zümrüt" bulundu
- Akademisyenin evinden çıkanlar şok etti!
- Abdest alırken 9 bin lirası çalındı
- 57 milyon dolar ödüllü yarışta botokslu deve şoku!
- Kartın geçerli değil dedi! Gaziyi otobüsten...
- Mesajını silmişti! Özkök tepki gösterdi
- Kömür yerine bununla ısınıyorlar!
- Afrin şehidinin eşinden duygulandıran paylaşım
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.