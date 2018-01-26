Petrol kritik seviyenin üstünde

Dün 70,92 dolardan güne başlayan ve en yüksek 71,26 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 70,01 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.14 itibarıyla yüzde 0,21'lik artışla 70,16 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 65,36 dolardan alıcı buldu.



ABD Enerji Enformasyon İdaresi çarşamba günü ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,1 milyon varil (yüzde 0,3) azalarak 411,6 milyon varile gerilediğini açıkladı. Ülkenin ham petrol üretimi de geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 128 bin varil artışla 9,88 milyon varile yükseldi.



Uzmanlar, ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüş ve ABD yönetiminin korumacı ticari tavrının finansal piyasalarda oluşturduğu endişenin petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri desteklediğini ifade etti.



Brent petrolde teknik olarak 70,24 ile 70,33 dolar aralığının direnç, 70,06 ile 70,15 dolararalığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.