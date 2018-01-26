26 Ocak 2018 Cuma10 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:45Güneş 08:13Öğle 13:23İkindi 15:56Akşam 18:20Yatsı 19:43
    • 9°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • -4°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 0°C Amasya
    • -1°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 120.029 1.20
  • Altın: 162,769 0.07
  • Dolar: 3,7357 -0.01
  • Euro: 4,6524 -0.30

Akıllı telefon fiyatları yeniden artışta!

»
Akıllı telefon fiyatları yeniden artışta!
Kullanıcıların akıllı telefonlar için ödedikleri fiyatlar uzun zaman sonra yeniden artışa geçti. Ortalama fiyat artışının en büyük sebebi ise iPhone X olarak gösteriliyor.
Akıllı telefon fiyatları yeniden artışta! Akıllı telefon fiyatları yeniden artışta! Akıllı telefon fiyatları yeniden artışta!

Akıllı telefon fiyatları 2012 yılından başlayarak düşmeye başlamış ve herkes için daha ulaşılabilir araçlara dönüşme yoluna girmişti.

Kablosuz bağlantı ve mobil donanım fiyatlarının düşmesiyle, daha fazla firma daha çok uygun fiyatlı akıllı telefon geliştiriyor, GSM operatörleri ise yaptıkları kampanyalarla abonelerinin daha az ödeyerek bu cihazlara sahip olmasını sağlıyordu. Bir dönem Apple bile uygun fiyatlı iPhone'lar geliştirerek, bu uygun fiyat akımına katılmıştı.

Statista verilerine göre, akıllı telefon pazarı yeniden ileri seviye pahalı cihazların büyüsüne kapılmış durumda. 2017'nin son çeyreğinde satışa sunulan akıllı telefonların ortalama fiyatı 363 dolara yükselerek, 2012 yılı seviyesine en yakın değere ulaştı.

Uzmanlar, pazardaki ortalama fiyat artışının çoğunlukla 1.000 dolarlık iPhone X nedeniyle yaşandığına dikkat çekiyorlar.

HABERTÜRK

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Akıllı telefon fiyatları yeniden artışta!Akıllı telefon fiyatları yeniden artışta!Kullanıcıların akıllı telefonlar için ödedikleri fiyatlar uzun zaman sonra yeniden artışa geçti. Ortalama fiyat artışının en büyük sebebi ise iPhone X olarak gösteriliyor.
Soros uyardı: Günleri sayılıSoros uyardı: Günleri sayılıMilyarder yatırımcı George Soros, Facebook ve Google gibi teknoloji "tekellerinin" demokrasiye tehdit olduklarını söyledi.
Kanseri önceden fark edecekKanseri önceden fark edecekNokia CEO'su Rajeev Suri'ye göre yakın bir gelecekte akıllı saat veya bileklik gibi giyilebilir teknolojiler kanseri herkesten önce fark edecek
Apple'dan Türkiye'ye yüzde 18 zam!Apple'dan Türkiye'ye yüzde 18 zam!Birçok ülkede vergi mükellefi konumuna gelen Apple, kârını korumak için vergileri doğrudan kullanıcılara yansıtmaya başladı
WhatsApp ücretli mi oluyor? Sakın o hataya düşmeyinWhatsApp ücretli mi oluyor? Sakın o hataya düşmeyinDünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bazı kullanıcılara ödeme yapmaları gerektiğine dair mesajlar yolladı. Peki WhatsApp ücretli mi olacak?
Telefon yavaşlatma davasına Samsung'da katıldı!Telefon yavaşlatma davasına Samsung'da katıldı!İtalya Rekabet Kurumu Apple'ın ardından Samsung'dan da telefonların yavaşlatıp yavaşlatmadığı konusunda bilgi istedi
  • Süper kamyon yola çıktı, görenleri şaşırttı23 Ocak 2018 Salı 11:34
  • Nokia'nın sürprizi 5 kameralı telefon!23 Ocak 2018 Salı 11:27
  • iPhone üretimi durduruluyor!22 Ocak 2018 Pazartesi 12:26
  • iPhone X'a "çentiksiz" rakip19 Ocak 2018 Cuma 12:58
  • Windows 10 güncellemesi yapmayanlar dikkat!18 Ocak 2018 Perşembe 15:49
  • Microsoft'tan kullanıcılarına müjde! Güncellendi17 Ocak 2018 Çarşamba 15:48
  • iPhone X'a rakip geliyor17 Ocak 2018 Çarşamba 15:37
  • WhatsApp'a yeni özellik: İstenmeyen mesajlara son!17 Ocak 2018 Çarşamba 12:32
  • Google sanat dünyasındaki ikizinizi bulacak16 Ocak 2018 Salı 11:15
  • Teknolojide en büyük ikinci halk arz12 Ocak 2018 Cuma 15:45
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri