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Nutella için birbirlerini ezdiler

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Nutella için birbirlerini ezdiler
Fransa'da bir süpermarket zincirinin Nutella marka çikolata kremasında indirim kampanyasına gitmesi, birçok şehirde izdiham yaşanmasına neden oldu.
Nutella için birbirlerini ezdiler Nutella için birbirlerini ezdiler Nutella için birbirlerini ezdiler

Intermarché süpermarketler zinciri, tüm şubelerinde Nutella'da yüzde 70 indirime gittiğini duyurdu. BBC Türkçe'de yer alan habere göre 4,40 euro olan Nutella kavanozunun fiyatı 1,40 euroya düşmüştü.

Ancak süpermarketlere akın eden alışverişçiler birbirleriyle kavga etmeye başlayınca birçok yerde polis devreye girmek durumunda kaldı.

Fransız basınına konuşan bir kadın, "Hayvanlar gibi saldırdılar. Kadının birini saçından çektiler, yaşlı bir başka kadının kafasına kavanozla vurdular. Eli kanayan birilerini de gördüm" dedi.

Fransa'nın merkezindeki bir Intermarché çalışanı yerel gazete Le Progres'e konuşurken yaşananları "Müşterileri ayırmaya çalıştık ama bizi de itip kaktılar" sözleriyle anlattı.

Haberde "Marketteki Nutella stokları 15 dakikada tükendi. Müşteriler de mor gözlerle süpermarketi terk etti" dendi.

SOKAK İSYANI

Gün boyunca Fransa'nın farklı kentlerinden benzer haberler geldi, bazı kentlerde yaşananlar 'sokak isyanı' olarak nitelendi.

Dünya genelinde yılda 365 milyon ton Nutella, 160 farklı ülkede tüketiliyor.

1940'larda Ferrero ailesi tarafından İtalya'nın Piedmont bölgesinde ortaya çıkarılan Nutella, fındık aromasıyla şöhrete kavuşmuştu.

Ferrero şirketinden de Fransa'daki olaylarla ilgili açıklama geldi. Şirket, yaşananlardan dolayı üzüntü duyduklarını ifade etti ve indirim kampanyası kararının süpermarket zinciri tarafından tek taraflı biçimde alındığını da vurguladı.

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