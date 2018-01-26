Medical Park ile ilgili sıcak gelişme! Onay çıktı

Medical Park'ın yüzde 31.4 hissesinin halk arz başvurusuna SPK onay verirken; pay başına fiyat 24-28.8 lira aralığında belirlendi.
KAP'ta yer alan açıklamaya göre, Medical Park'ın çıkarılmış sermayesinin 201.46 milyon liraya çıkarılması işleminde artırılacak 25 milyon lira ile mevcut ortakların sahip olduğu 38.3 milyon TL olmak üzere toplam 63.3 milyon lira nominal pay halka arz edilecek.
Halka arz 1-2 Şubat tarihlerinde 24-28.8 lira fiyat aralığından yapılacak.
BAŞBAKAN'IN DA DİKKATİNİ ÇEKMİŞTİ
Trabzon Limanı halka arz sürecinde 7 kat talep toplayarak Başbakan Binali Yıldırım'ında dikkatini çekmişti. 24 Ocak'ta TLMAN kodu ile borsada işlem görmeye başlayan Trabzon Limanı ilk işlem gününde karşılaştığı büyük ilgi ile yüzde 20 prim elde etmişti.