PYD/PKK'nın 34 yıldır gerçekleştirdiği sivil katliamları

Kırsalda ve şehirlerde yıllardır gerçekleştirdiği kanlı saldırılarda aralarında bebek, çocuk ve kadınların da bulunduğu binlerce kişiyi katleden terör örgütü PKK'nın sivilleri hedef alan saldırıları, Suriye'nin kuzeybatısındaki teröristlere yönelik Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı başlatılmasının ardından yoğunlaştı.
Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde 15 Ağustos 1984'te ilk saldırılarını düzenleyen PKK, kırsaldaki saldırılarını şehir merkezlerine taşıyarak sivillere yönelik katliamlar gerçekleştirdi.
Eli kanlı örgüt, Türkiye'nin barış ve huzurunu bozmaya yönelik bombalı ve silahlı saldırılarında güvenlik güçlerinin yanı sıra öğrenci, eğitimci, sağlıkçı, siyasetçi ve muhtarların da aralarında bulunduğu her kesimden sivilleri hedef aldı.
PKK'nın, 1980 ve 1990'lı yıllarda yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği baskınlarda sivillerin yanı sıra kundaktaki bebekleri dahi kurşuna dizmesi hafızalardan silinmedi.
Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Derince köyünde 21 Ekim 1993'te PKK'lı teröristlerin okul bahçesinde kurşuna dizdiği 13'ü çocuk 22 kişinin acısı aradan geçen 23 yıla rağmen unutulmadı. Henüz 3 yaşında kefene sarılı bedeni kurşunlanmış küçük Serkan'ın fotoğrafını çeken gazeteciler, terörün acımasız yüzünü dünya kamuoyuna da göstermiş oldu. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan da bu katliamdan sonra "bebek katili" olarak hafızalara kazındı.
Saldırılarda çok sayıda sivilin yaşam hakkı elinden alındı. Hain saldırılar, çocukları öksüz veya yetim, kadınları dul, binlerce sivili sakat bıraktı, evlatlarını yitirenlere ömür boyu sürecek yürek acısı yaşattı.