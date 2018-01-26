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Afrin milli silahlarla teröristlere dar ediliyor

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TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nda fırtına obüsü, kirpi, çok namlulu roketatar, İHA gibi yerli yapım araç, silah ve mühimmat kullanıyor
Afrin milli silahlarla teröristlere dar ediliyor
Afrin milli silahlarla teröristlere dar ediliyor Afrin milli silahlarla teröristlere dar ediliyor Afrin milli silahlarla teröristlere dar ediliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nda kullandığı yerli yapım radar karıştırıcı, Fırtına obüsü, kirpi, çok namlulu roketatar, ATAK helikopter ve hassas güdümlü kitler gibi araç, silah ve mühimmatla terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarına Afrin'i dar ediyor.

TSK tarafından hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'lı teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekatın en önemli unsurlarından birini milli silahlar oluşturuyor.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile yürütülen harekatta karadan ilerleyiş sürüyor. Teröristlere ait mevzi, depo ve sığınaklar da gerek havadan gerekse karadan aralıksız vuruluyor. TSK'nin kararlılıkla yürüttüğü harekatta kullanılan silah, mühimmat ve araçların büyük çoğunluğunun milli olması da dikkati çekiyor.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay ve Kilis'teki birçok birliğe sevk edilen tamamı yerli üretim kundağı motorlu topçu silah sistemi olan Fırtına obüsü (T-155), 40 kilometre menziliyle belirlenen hedeflere atış yapabiliyor.

Yine sınır hattına yerleştirilen milli silah çok namlulu roketatar silah sistemi (T-122 ÇNRA), gece ve gündüz her türlü hava ve arazi şartlarında kullanılıyor. En modern sisteme sahip olan T-122 ÇNRA, Afrin kırsalında ilerleyen birliklere etkin ateş desteği sağlıyor.

Helikopter de radar karıştırıcı da var

Harekat kapsamında ilk kez görev alan yerli üretim T-129 ATAK helikopteri, kara unsurlarınca lazerle titizlikle işaretlenen hedefleri yine milli "Cirit" füzeleriyle vuruyor.

Füze ve mayın riskine karşı güçlendirilmiş gövdeleri olan milli üretim zırhlı personel taşıyıcı "Kirpi" de Afrin'de kara birliklerinin sınır ötesine sevk edilmesinde görev alıyor.

Harekat kapsamında kullanılan askeri araçlar arasında, yerli zırhlı muharebe aracı AKINCI ZMA'lar da yer alıyor. Keskin nişancı kulesi olan ZMA'lar, sınırdaki birçok birlikte hazır kıta bekletiliyor.

İlk kez yeni geliştirilmiş teknolojilerle donatılan milli insansız hava araçlarından (İHA) da Afrin'deki harekatta faydalanılıyor. İHA'lar aracılığıyla adım adım izlenerek yerleri tespit edilen teröristler, uçak veya topçu birlikleri tarafından etkisiz hale getiriliyor.

Hareket kapsamında bölgeye gelen, üzerinde modern radar karıştırıcı sistemlerinin bulunduğu mobil elektronik harp sistemi KORAL da önemli görev üstleniyor.

ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen, radarları karıştırıp aldatılması ve iş yapamaz hale getirilmesini sağlayan sistem, sınırda kullanılıyor.

Harekatta, birçok yerli üretim termal kamera, radar, silah ve mühimmattan da faydalanılıyor.

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