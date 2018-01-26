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Alanya'da bulundu! Kafasını kesip atmışlar

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Alanya'da bulundu! Kafasını kesip atmışlar
Antalya’nın Alanya ilçesi Kargı Çayı yakınındaki ormanlık alanda at başı bulundu.
Alanya'da bulundu! Kafasını kesip atmışlar Alanya'da bulundu! Kafasını kesip atmışlar Alanya'da bulundu! Kafasını kesip atmışlar

Alanya’nın Türkler Mahallesi Kargı Çayı yakınındaki ormanlık alanda bulduğu at başının fotoğraflarını çeken Yusuf Korkmaz, sosyal medyada paylaştı. Olayın sosyal medya üzerinden duyurulmasının ardından Alanya Belediyesi, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Alanya İlçe Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. Kesik at başını bulan Kormaz, "Atı kesmişler, derisini yüzüp karkas etini alıp gitmişler. Bu hayvanın eti Alanya piyasasında tüketilecek. Sucuk mu yaparlar, yoksa kuşbaşı mı satarlar bilmem. Ama aldığınız ette bir kişneme sesi pardon tadı hissederseniz ilgililere bildirin" dedi.
 

Türkler Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahin ise, kesimin işi bilen birileri tarafından yapıldığını belirtti.

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