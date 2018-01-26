27 Ocak 2018 Cumartesi10 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:44Güneş 08:13Öğle 13:23İkindi 15:57Akşam 18:21Yatsı 19:44
    • 6°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • -6°C Afyon
    • -3°C Ağrı
    • 0°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 3°C Aydın
    • 0°C Balıkesir
  • BIST: 120.702 1.77
  • Altın: 162,815 0.10
  • Dolar: 3,7493 0.36
  • Euro: 4,6608 -0.12

Operasyonlara damga vurdu! Sayıları bini aştı

»
Fırat Kalkanı Harekatı'nda başarıyla görev yapan Fırtına Obüs Silah Sistemleri ve 155 milimetrelik mühimmat, TSK tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nda da etkin şekilde kullanılıyor
Operasyonlara damga vurdu! Sayıları bini aştı
Operasyonlara damga vurdu! Sayıları bini aştı Operasyonlara damga vurdu! Sayıları bini aştı Operasyonlara damga vurdu! Sayıları bini aştı

Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan yerli mühimmatların büyük kısmı Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) imzası taşıyor. Kurumsal yapısının kaynağı uzun yıllar öncesine dayanan MKEK, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve güvenlik güçlerinin her çeşit silah, mühimmat, roket, patlayıcı madde, harp araç ve gereç ihtiyacını karşılıyor. MKEK markasıyla halen bini aşkın çeşit savunma sanayisi ürünü üretiliyor.

Başbakan Binali Yıldırım'ın, Türkiye'nin güvenliği ve Suriye'deki terörist yapılanmalara karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili "Harekatta yüzde 70-75 milli ve yerli mühimmat kullanıldı." ifadesindeki kullanım oranının büyük bir kısmını MKEK üretimi mühimmatlar oluşturuyor.

Geçmişten gelen bilgi birikimi ve tecrübesiyle günümüzün modern silah ve mühimmat anlayışlarına göre üretimlerine yön veren MKEK, yerli, milli ve özgün tasarımlı ürünleriyle TSK ve emniyet güçlerinin gücüne güç katmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

216 milyon dolarlık yurt dışı sipariş

MKEK, her türlü silahın ve mühimmatın üretilebildiği, rekabetin üst düzeye çıktığı savunma sanayisinde gücünü artırabilmek amacıyla hem Türkiye’de hem de yurt dışında etkin bir çalışma yürütüyor.

Kurum, bu çabaları sonucu 2016'da Türk savunma sanayisinde en fazla ihracat yapan üçüncü firma oldu. İhracatta birinci ve ikinci firmaların havacılık konusunda faaliyette bulunduğu dikkate alındığında, 2016'nın savunma sanayisinde en fazla ihracat gerçekleştiren firması kendi alanında MKEK oldu.

Halihazırda MKEK'nin 216 milyon dolarlık ihracat siparişi bulunuyor.

Her türlü arazi ve hava koşulunda "Fırtına" görevde

MKEK'nin son dönemde dikkati çeken ürünlerinin başında Fırtına Obüsü Silah Sistemleri ve mühimmatı geliyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK tarafından yoğun olarak kullanılan Fırtına Obüs Silah Sistemleri ve 155 milimetrelik mühimmat, daha önce Fırat Kalkanı Harekatı'nda da güvenlik güçlerine önemli katkı verdi.

155 milimetre 52 Kalibre Fırtına Silah Sistemi, başlangıçta Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Güney Kore'den satın alınan silah sistemleri üzerinde MKEK tarafından yapılan yerlileştirme çalışmaları sonucu milli olarak üretildi.

Fırtına obüsleri 65 kilometre hıza, yüzde 60 meyile tırmanma özelliğine sahip bulunuyor.

47 ton ağırlığında, 5 mürettebat kapasiteli, otomatik mermi doldurma, gece görüş ve NBC koruma sistemleriyle donatılan "Fırtına", seri olarak dakikada 2 mermi, ani (darbeli) 15 saniyede 3 mermi atış yapabiliyor.

Fırtınada, yivli-setli 52 kalibre silah sisteminde hidrolik otofretajlı namlu kullanılıyor. Engebeli arazi dahil her türlü arazi ve hava koşulunda rahatça harekat icra edebilen "Fırtına", hareket halindeyken 30 saniye içinde atış görevine hazır hale geliyor ve ilk 15 saniye içinde ani atış olmak üzere, atış görevini bir dakika içinde tamamlayabiliyor.

Daha etkili "Fırtına" yolda

MKEK'de, Fırtına Obüsü Silah Sistemleri ve 155 mm mühimmatla ilgili olarak menzil uzatma ve mühimmatın güdümlü olması üzerinde ayrı bir Ar-Ge çalışması yürütülüyor.

Kurum, gerek mevcut üretimleri gerekse geleceğe yönelik olarak planladığı milli, yerli ve özgün ürünlerle Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişimine daha fazla katkı vermeyi hedefliyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Teröristler sınırda böyle görüntülendi!Teröristler sınırda böyle görüntülendi!Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesinin karşısında bulunan Tal Abyad'da bulunan terör örgütü PKK/YPG'li bir grup terörist, gümrük binasındaki inşaat malzemelerini taşırken görüntülendi
İstanbul'da helikopter destekli dev operasyonİstanbul'da helikopter destekli dev operasyonİstanbul'da, 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçe ve 100 noktada, bin 200 polisin katılımıyla helikopter destekli denetim gerçekleştiriliyor
Bozguna uğrayan PYD'nin yeni oyunu!Bozguna uğrayan PYD'nin yeni oyunu!Zeytin Dalı Harekatı’yla büyük bozguna uğrayan terör örgütü PKK/PYD/YPG, ne yapacağını şaşırdı!
Diyanet'ten 'İhsan Şenocak' kararıDiyanet'ten 'İhsan Şenocak' kararıTesettür ayetlerini okumasıyla hedef gösterilen ve ardından açığa alınan İlahiyatçı Dr. İhsan Şenocak, görevine iade edildi.
Kırıkhan'a 2 roket atıldıKırıkhan'a 2 roket atıldıHatay'ın Kırıkhan ilçesine, Suriye tarafından terör örgütü PKK/PYD mensuplarınca atılan 2 roket düştü.
Erdoğan ve Türkiye'ye Afrin övgüsüErdoğan ve Türkiye'ye Afrin övgüsüAKPM Azerbaycan Heyeti Başkanı Samed Seyidov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmadan sonra kendisine teşekkür etmesinin kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi.
  • İran devlet televizyonundan Afrin skandalı!26 Ocak 2018 Cuma 21:44
  • Mehmetçik tek tek temizleyip Türk bayrağı astı26 Ocak 2018 Cuma 20:32
  • Rus uzmanlar: Rusya askerlerini çekti çünkü...26 Ocak 2018 Cuma 19:29
  • Trump'a Davos şoku!26 Ocak 2018 Cuma 18:01
  • İki Abd askeri öldü iddiası doğru mu?26 Ocak 2018 Cuma 18:00
  • Haşim Kılıç'ın oğlu için yakalama kararı26 Ocak 2018 Cuma 17:58
  • Erdoğan'dan İngiltere'ye Afrin telefonu!26 Ocak 2018 Cuma 17:56
  • ABD icat etti, teröristler Afrin'de kullanıyor!26 Ocak 2018 Cuma 17:00
  • Operasyonlara damga vurdu! Sayıları bini aştı26 Ocak 2018 Cuma 16:00
  • Afrin milli silahlarla teröristlere dar ediliyor26 Ocak 2018 Cuma 15:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri