Alınan bilgiye göre, saat 14.45 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Pazartesi Pazarı'nın kurulduğu pazar yerine ateşlenen bir roket düştü.
Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmadı. Pazar yerinin boş olması ise olası faciayı önledi.
Bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Roketin patlayıp patlamadığı araştırılıyor.
27 Ocak 2018 Cumartesi10 C.Evvel 1439
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Reyhanlı'ya bir roket daha atıldı
Alınan bilgiye göre, saat 14.45 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Pazartesi Pazarı'nın kurulduğu pazar yerine ateşlenen bir roket düştü.
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