Demba Ba Süper Lig'de! Sürpriz takım...

Beşiktaş ve Konyaspor'un transfer gündeminde yer alan Demba Ba, Süper Lig takımlarından Göztepe ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde yardımcı teknik direktör Tamer Tuna ile olan yakınlığından dolayı Göztepe'den gelen teklife sıcak bakan Demba Ba, sarı-kırmızılı kulübe "evet" dedi. Göztepe ile prensip anlaşmasına varan Demba Ba, Çin'in Shanghai Shenhua takımından bonservisini almak için bugün son kez bir görüşme yapacak.

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar da Demba Ba transferiyle ilgili ısrarcı olmadıklarını belirterek, "Bu futbolcu yerine alternatif isimlerle görüşmelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı