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Rusya'dan Türkiye'ye helikopter sevkiyatı!

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Rusya'dan Türkiye'ye helikopter sevkiyatı!
Rusya'nın Türkiye'ye bu yıl Ka-32A11VC tipi 3 adet yangın söndürme helikopteri sevk edeceği belirtildi.
Rusya'dan Türkiye'ye helikopter sevkiyatı! Rusya'dan Türkiye'ye helikopter sevkiyatı! Rusya'dan Türkiye'ye helikopter sevkiyatı!

Rusya'nın Türkiye'ye bu yıl Ka-32A11VC tipi 3 adet yangın söndürme helikopteri sevk edeceği belirtildi.

Rus Helikopterleri (Vertolety Rossii) şirketinden yapılan açıklamada “2018 yılında yabancı müşterilerine 7 adet çok amaçlı Ka-32A11BC helikopteri sevkiyatı yapacak. Helikopterlerin üretimine Kumertau fabrikasında başlandı. Şimdilik Türk Kaan Air şirketine verilecek. İlk helikopterin üretimi tamamlandı ve sevkiyat için hazır hale getirildi. İkinci ve üçüncü helikopter yıl sonuna kadar gönderilecek” ifadeleri kullanıldı.

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