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Komşu'dan Alanyaspor'a sağ kanat

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Komşu'dan Alanyaspor'a sağ kanat
Aytemiz Alanyaspor, Panathinaikos'tan sağ kanat Lucas Martin Villafanez ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Komşu'dan Alanyaspor'a sağ kanat Komşu'dan Alanyaspor'a sağ kanat Komşu'dan Alanyaspor'a sağ kanat

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Aytemiz Alanyasporumuz Yunanistan'ın Panathinaikos takımından sağ kanat oyuncusu Lucas Martin Villafanez'i transfer etti. 26 yaşındaki Arjantinli futbolcu, tesislerimizde düzenlenen törende 2,5 yıllık sözleşmeye imza attı. Arjantin'in U17 ve U20 milli takımlarında toplam 9 kez forma giyen Villafanez, daha önce C.A.I, Independiente, Atletico Huracan ve Panetolikos Agrinio takımlarında oynadı. Yunanistan Süper Ligi'nde bu sezon 12 maçta forma giyen Villafanez, 5 gol atıp 3 de asist yaptı.

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