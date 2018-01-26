Beşiktaş'tan iki bomba birden! 2,5 yıllık anlaşma

Beşiktaş iki hafta önce kadrosuna kattığı Kanadalı forvet Cyle Larin için Orlando City ile anlaşma sağladı.

MLS ekibi Orlando City'nin Larin'in 2 yıl daha sözleşmesi olduğunu ve lisans için gereken evrakları göndermeyeceğini bildirmesinin ardından konuyu FIFA'ya taşımak ve süreci uzatmak istemeyen Siyah Beyazlılar, bonservis ödeme yoluna gitti. Orlando City ile 2 gün süren pazarlıkların ardından 1.8 milyon euroluk rakamda anlaşan Beşiktaş, kısa sürede Larin için KAP açıklaması yaparak lisans işlemlerine başlayacak.

VAGNER LOVE İLE 2,5 YILLIK ANLAŞMA

Bu arada Siyah-beyazlılar, Vagner Love'u 2.5 yıllığına kadrosuna kattı. Beşiktaş, 33 yaşındaki yıldıza yıllık 2.2 milyon Euro ödeme yapacak.

Siyah-beyazlı kulüp, Aytemiz Alanyaspor'a ise 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Resmi açıklamanın pazartesi günü yapılması bekleniyor.

Love, Süper Lig'de 42 maçta 33 gol kaydetti.