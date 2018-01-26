Suudiler de yerli otomobil yapıyor! İmzalar atıldı

Suudi Arabistan, petrole olan bağımlılığını azaltmak ve çevreyi korumak için elektrikli araba projesine start verdi. 3 Japon firmayla görüşülen proje kapsamında 3 elektrikli model geliştirilecek.

Suudi Elektrik Şirketi (SEC), ile 3 Japon firma arasında "Krallık Elektrikli Araba Projesi" kapsamında imzalar atıldı. Projenin amacı içten yanmalı motorların yarattığı kirliliği minimize ederek çevreyi korumak ve ülkenin petrol bağımlılığını düşürmek politikasının bir parçası olarak sunuldu.

Suudi tarafının yanı sıra anlaşmada Nissan ve Tokyo Elektrik Şirketi yetkilileri de hazır bulundu. Anlaşma kapsamında elektrik enerjisinin başta otomotiv endüstrisi olmak üzere modern teknolojilere transferinin yapılması öngörülüyor.

Proje sayesinde araçların yarım saatten az sürede şarj edilmesini sağlayacak bir mekanizma geliştirilecek ve Nissan tarafından SEC'e 3 adet elektrikli araba sağlanacak.

Takawaka isimli bir başka Japonya menşeli firma ise hızlı şarj tarafından ve bu tür araçların kullanımının genişlemesindeki uluslararası trendin takibinden sorumlu olacak.