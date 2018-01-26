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Erdoğan'dan İngiltere'ye Afrin telefonu!

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Afrin'e başlatılan Zeytin Dalı harekatının 7. gününde Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile telefonda görüştü.
Erdoğan'dan İngiltere'ye Afrin telefonu!
Erdoğan'dan İngiltere'ye Afrin telefonu! Erdoğan'dan İngiltere'ye Afrin telefonu! Erdoğan'dan İngiltere'ye Afrin telefonu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin söz konusu harekatı, uluslararası hukuk temelinde ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile terörizmle mücadele konusundaki BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca gerçekleştirdiğine dikkati çekti. 

Yedinci gününe giren Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili olarak İngiltere Başbakanı May’la bilgi paylaşımında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sivil halkın zarar görmemesi için azami özen gösterildiğine de değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirilen operasyonun, PKK/PYD, DEAŞ dahil Afrin yöresini tüm terör unsurlarından arındırmayı amaçladığını vurguladı.

TÜRKİYE'YE DEAŞ İLE MÜCADELE İÇİN TEŞEKKÜR

İngiltere Başbakanı May ise Suriye’de istikrarın sağlanmasına yönelik girişimlerde önemli rol oynayan Türkiye’nin DEAŞ’la mücadele ve bu terör örgütünü yenilgiye uğratma  konusundaki katkılarını takdirle karşıladıklarını belirtti. İki lider, Suriye meselesine çözüm bulma çabalarıyla ilgili olarak önümüzdeki süreçte yakın temas içinde olma konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

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