Rusya'dan bir açıklama daha!

Kremlin Sözcüsü Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ulusal Diyalog Kongresi’ne yönelik yapılan çalışmaların karmaşık ve zor bir süreç olduğuna işaret etti.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Soçi’de düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi’ne ilişkin, "Suriye'deki siyasi uzlaşmaya ulaşmak, son derece detaylı bir süreç. Bu yüzden Ulusal Diyalog Kongresi ile Suriye’deki siyasi çözümün sonuçlandırılacağını beklemek doğru değil.” dedi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ulusal Diyalog Kongresi’ne yönelik yapılan çalışmaların karmaşık ve zor bir süreç olduğuna işaret etti.

Kongrenin düzenlenmesine yönelik atılan adımların, Suriye'deki siyasi uzlaşmaya doğru somut bir ilerleme olduğunu vurgulayan Peskov, “Ancak Suriye'deki siyasi uzlaşmaya ulaşmak, son derece detaylı bir süreç. Bu yüzden kongreyle Suriye’deki siyasi çözümün sonuçlandırılacağını beklemek doğru değil.” diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Soçi’de 30 Ocak’ta düzenlenmesi beklenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi için yaklaşık bin 600 kişiye davetiye gönderildiğini açıklamıştı.

Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiev de daha önce yaptığı açıklamada, ağırlıklı olarak Suriye anayasasının istişare edileceği kongrede tüm taraflara söz hakkının tanınacağını söylemişti.

PUTİN VE KURMAYLARI 'AFRİN' İÇİN TOPLANDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Afrin'deki durumu görüşmek için Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi'yle bir toplantı yaptığı duyuruldu.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'un yaptığı açıklamada, Vladimir Putin ve kurmaylarının Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında Afrin'deki son durumu masaya yatırdığı ve Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendirdiklerini belirtti.

Peskov ayrıca Putin'in Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin Güvenlik Konseyi'ne bilgi verdiğini söyledi.