27 Ocak 2018 Cumartesi10 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:44Güneş 08:13Öğle 13:23İkindi 15:57Akşam 18:21Yatsı 19:44
    • 6°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • -6°C Afyon
    • -3°C Ağrı
    • 0°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 3°C Aydın
    • 0°C Balıkesir
  • BIST: 120.702 1.77
  • Altın: 162,815 0.10
  • Dolar: 3,7493 0.36
  • Euro: 4,6608 -0.12

Rusya'dan bir açıklama daha!

»
Rusya'dan bir açıklama daha!
Kremlin Sözcüsü Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ulusal Diyalog Kongresi’ne yönelik yapılan çalışmaların karmaşık ve zor bir süreç olduğuna işaret etti.
Rusya'dan bir açıklama daha! Rusya'dan bir açıklama daha! Rusya'dan bir açıklama daha!

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Soçi’de düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi’ne ilişkin, "Suriye'deki siyasi uzlaşmaya ulaşmak, son derece detaylı bir süreç. Bu yüzden Ulusal Diyalog Kongresi ile Suriye’deki siyasi çözümün sonuçlandırılacağını beklemek doğru değil.” dedi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ulusal Diyalog Kongresi’ne yönelik yapılan çalışmaların karmaşık ve zor bir süreç olduğuna işaret etti.

 

Kongrenin düzenlenmesine yönelik atılan adımların, Suriye'deki siyasi uzlaşmaya doğru somut bir ilerleme olduğunu vurgulayan Peskov, “Ancak Suriye'deki siyasi uzlaşmaya ulaşmak, son derece detaylı bir süreç. Bu yüzden kongreyle Suriye’deki siyasi çözümün sonuçlandırılacağını beklemek doğru değil.” diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Soçi’de 30 Ocak’ta düzenlenmesi beklenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi için yaklaşık bin 600 kişiye davetiye gönderildiğini açıklamıştı.

Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiev de daha önce yaptığı açıklamada, ağırlıklı olarak Suriye anayasasının istişare edileceği kongrede tüm taraflara söz hakkının tanınacağını söylemişti.

PUTİN VE KURMAYLARI 'AFRİN' İÇİN TOPLANDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Afrin'deki durumu görüşmek için Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi'yle bir toplantı yaptığı duyuruldu.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'un yaptığı açıklamada, Vladimir Putin ve kurmaylarının Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında Afrin'deki son durumu masaya yatırdığı ve Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendirdiklerini belirtti.

Peskov ayrıca Putin'in Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin Güvenlik Konseyi'ne bilgi verdiğini söyledi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ABD'den Rusya'yı kızdıracak hamle!ABD'den Rusya'yı kızdıracak hamle!ABD yönetimi, Rusya'nın Kırım'ı ilhakını destekledikleri gerekçesiyle 21 kişi ve 9 kurumu daha yaptırım listesine ekledi.
Hollanda'da saldırı: Ölü ve yaralılar var!Hollanda'da saldırı: Ölü ve yaralılar var!İngiliz Daily Mail gazetesinin son dakika olarak duyurduğu habere göre, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da silahlı saldırı geldi.
Rusya'dan bir açıklama daha!Rusya'dan bir açıklama daha!Kremlin Sözcüsü Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ulusal Diyalog Kongresi’ne yönelik yapılan çalışmaların karmaşık ve zor bir süreç olduğuna işaret etti.
Bize sadece petrol olarak bakmayın!Bize sadece petrol olarak bakmayın!Suudi Prenses Reema bint Bandar Al Saud, ülkesinin ekonomik dönüşüm çalışmalarına destek vererek "Lütfen bize artık sadece petrol olarak bakmayın. İnsan kaynağı bizim yeni para birimimiz" dedi.
Trump'a ilginç cevap: Tablo yerine klozet...Trump'a ilginç cevap: Tablo yerine klozet...Trump, Beyaz Saray'a ünlü bir müzeden Van Gogh tablosunu kiralamayı talep etti. Müze ise, ilginç bir cevap vererek, "Envanterimizde altın bir klozet var, isterseniz onu gönderelim" açıklamasını yaptı.
Büyük tehlike! 800 milyon kişi işsiz kalabilirBüyük tehlike! 800 milyon kişi işsiz kalabilirAmazon, kasa ödemesi gerektirmeyen "al ve çık" usulü olarak perakende terminolojisine giren ilk mağazasını bu hafta başında Seattle'da açtı.
  • Rus uzmanlar: Almanların ambargosu etkilemez26 Ocak 2018 Cuma 14:52
  • Yerleşimciler Filistinlilere saldırdı26 Ocak 2018 Cuma 14:51
  • Abbas'tan Erdoğan'a anlamlı davet26 Ocak 2018 Cuma 14:45
  • Denizde facia... Göçmen botuna ateş açıldı!26 Ocak 2018 Cuma 14:43
  • TIME dergisinden Trump'a kapak!26 Ocak 2018 Cuma 14:41
  • Rusya ve İngiltere'nin arası geriliyor26 Ocak 2018 Cuma 12:58
  • Dört günde dört hain saldırı26 Ocak 2018 Cuma 12:55
  • Trump'tan skandal paylaşımlarla ilgili açıklama26 Ocak 2018 Cuma 12:44
  • Nutella için birbirlerini ezdiler26 Ocak 2018 Cuma 12:31
  • Trump'ın Davos'taki şantajına Kudüs sert çıktı26 Ocak 2018 Cuma 12:26
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri