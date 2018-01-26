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Erdoğan ve Türkiye'ye Afrin övgüsü

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AKPM Azerbaycan Heyeti Başkanı Samed Seyidov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmadan sonra kendisine teşekkür etmesinin kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi.
Erdoğan ve Türkiye'ye Afrin övgüsü
Erdoğan ve Türkiye'ye Afrin övgüsü Erdoğan ve Türkiye'ye Afrin övgüsü Erdoğan ve Türkiye'ye Afrin övgüsü

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) Türkiye hakkında yaptığı konuşması yankı uyandıran AKPM Azerbaycan Heyeti Başkanı Samed Seyidov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmadan sonra kendisine teşekkür etmesinin kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi.

'TÜRKİYE BİZİM CANIMIZDIR'

Strazburg'da AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Seyidov, "Türkiye bizim canımızdır. Türkiye bizim çarpan yüreğimizdir. Azerbaycan ve Türkiye ilişkileri bugün tüm ülkeler için bir örnektir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Değerli İlham Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kardeştirler. Ona göre Türkiye’nin her bir problemi Azerbaycan’ın da problemidir. Sevinci de bizim sevincimiz, kederi de bizim kederimizdir." dedi.


Genel Kurulda Afrin'deki terör hedeflerine yönelik Türkiye'nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nın tartışıldığı sırada söz alan ve Türkiye karşıtı bir grubun iddialarına karşı çıkan Seyidov, "Bu ne bir işgaldir ne de bir saldırıdır. Bu teröre karşı başlatılan bir harekattır. DEAŞ ve PKK isimli iki terör örgütüne karşı düzenlenen bir harekattır ve bölgeyi terör örgütlerinden temizleme amaçlıdır." diye konuşmuştu.

'AZERBAYCAN SESİNİ YÜKSELTECEKTİR'

Konuşmasının basında ve sosyal medyada yayınlanmasından sonra gelen tepkilerden etkilendiğini kaydeden Seyidov, "Burada Avrupa Konseyi’nde her kim Türkiye’ye karşı gerçeklikten uzak bir söz derse, Azerbaycan sesini yükseltecektir. Bu böyleydi ve bundan sonra da böyle olacak. Bir milletvekili gibi, Bir Türk gibi, bir Azeri gibi. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan’a derin minnetlerimi bildiriyorum." ifadelerini kullandı.

'EMİRLERİ İÇİN HER ZAMAN HAZIRIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında kendisine teşekkür ettiğini Genel Kurul çalışmaları sırasında öğrendiğini belirten Seyidov, "O kıymet bana değil O kıymet, Azerbaycan-Türkiye münasebetlerine veriliyor. Sayın İlham Aliyev’in ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyaseti burada duyulmaktadır ve bundan sonra da duyulacaktır. Biz de bir asker gibi, onların emirlerini yerine getirmek için her zaman hazırız." şeklinde konuştu.

Seyidov şöyle devam etti:

"Benim için büyük bir şereftir. Ben yürekten konuşuyordum. Burada Avrupa Konseyi’nde Türkiye’ye karşı, Azerbaycan’a karşı adaletsiz bir tavır görüyoruz. Ona göre biz konuştuğumuz zaman sadece konuşmuş olmak için konuşmuyoruz. Bunu derdimizi, problemlerimizi, ağrılı meselelerimizi, işgali, topraklarımızın Ermeniler tarafından, PKK tarafından, IŞİD tarafından, DAEŞ tarafından zapt edilmesi hakkında konuşuruz."

'TÜRKİYE BÜTÜN DÜNYA İÇİN SAVAŞIYOR'

Avrupa Konseyi'nde ve AKPM'de Türkiye'nin teröre karşı attığı adımları ve aldığı önlemleri görmezden gelen bir grubun olduğunu kaydeden Seyidov, "Adalete ihtiyacımız var. Düz söze ihtiyacımız var. Avrupa şunu anlamıyor, bugün Türkiye yalnız Türkiye için değil, Avrupa için de savaşıyor. Türkiye bütün dünya için savaşıyor. Türkiye en çetin misyonu bugün hayata geçiriyor. Bunu görmemek, bunu anlamamak en azından adaletsizliktir. Ancak biz görürüz ki adaletsizlikten başka, çok hoş olmayan bir ilişki de var." dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde "121. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, "Süreç kararlı bir şekilde devam ediyor. Buradan tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum. Türkiye'nin, Afrin'deki operasyonu sadece ve sadece terör örgütlerine, teröristlere yöneliktir. Avrupa Parlamentosunda bu harekatı bir 'istila hareketi' olarak göstermek isteyenlere de söylüyorum, gidin önce istilanın örneklerini geçmişte Libya'da arayın, Ruanda'da, Mali'de arayın. Hangi istila hareketini kimler nasıl yapmış, oralarda arayın. Hiçbir zaman Türk milleti, Türk ordusu müstevli olarak hareket etmemiştir. Burdan da Azeri milletvekili Seyidov kardeşime özellikle teşekkür ediyorum. Oradaki dik duruşundan dolayı kendisine teşekkür ediyorum." demişti.

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