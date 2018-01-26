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Yıldırım: Türkiye bu kepazeliğe müsaade etmez

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Yıldırım: Türkiye bu kepazeliğe müsaade etmez
Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da 'Beyoğlu Sohbetleri' programında gündemi değerlendirdi.
Yıldırım: Türkiye bu kepazeliğe müsaade etmez Yıldırım: Türkiye bu kepazeliğe müsaade etmez Yıldırım: Türkiye bu kepazeliğe müsaade etmez

Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

Fırat Kalkanı hadisesinde 2 bin kilometrekarelik alanda DEAŞ ile en çetin mücadeleyi Türkiye verdi.

HATAY'A, KİLİS'E DÜŞEN BOMBALARA GÖZ MÜ YUMACAĞIZ?

Hatay'da, Kilis'te roketler düşüyor, bombalar atılıyor, sürekli taciz. Şimdi biz ne yapacağız, buna göz mü yumacağız? Tabii ki yapamayız.

Amerika dünyayı ayağa kaldırıyor, ortada bir şey yok. Irak'ta, Suriye'de laf çok, icraat zayıf. Ama biz yapıyoruz. Örnek ortada.

ABD gibi büyük bir ülke, bu kadar ordusu var, bu kadar imkanı var, 3-5 tane caniye, alçak terör örgütüne muhtaç bir ülke mi?

"TÜRKİYE BU KEPAZELİĞE MÜSAADE ETMEZ"

'Türkiye'nin güney hudutlarında 30 bin kişilik bir ordu oluşturuyoruz' diye açıklama yaptılar. Bu ne demek? Türkiye'nin güney sınırları NATO sınırlarıdır. NATO sınırlarını tehdit görüp bir NATO ülkesinin bir ordu oluşturmasının izahını ben anlayamıyorum. Bu açık bir düşmanlıktır. Türkiye bu kepazeliğe, bu aymazlığa müsaade etmez, bunun arkasında kim olursa olsun, gücü ne olursa, ismi ne olursa olsun. Türkiye buna müsaade etmez.

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