Diyanet'ten 'İhsan Şenocak' kararı

Tesettür ayetlerini okuyan İlmi ve Fikri Araştırmaları Merkezi (İFAM) Kurucusu İlahiyatçı Dr. İhsan Şenocak'a linç kampanyası başlatılmıştı. Bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı, İhsan Şenocak'ı Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezi'ndeki görevinden açığa almıştı. Yeni Akit'in haberine göre; yaklaşık 3 ay sonra yanlıştan dönen Diyanetin Şenocak'ı görevine iade ettiği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
İhsan Şenocak şu sözleri nedeniyle hedef olmuştu:
"Kızın şu sokaktan geçip de okula pantolonla giderken yüreğin parçalanıyor mu senin? 18 yaşında kaşını aldıran kızın üniversiteye giderken o halde, yüreğin parçalanmıyorsa vallahi kıyamet günü cehennem seni parçalayacak. Allah'ın emanetini ne hale getirdin? Sevindin üniversiteyi kazanınca; ODTÜ'ye, Boğaziçi'ye gidince sevindin. Doktor olacak, mühendis olacak, 5 milyar aylık alacak, arabaya binecek, eşine mecbur olmayacak, mahkum olmayacak… Peki onlara sevindin; kot pantolonuyla erkeklerin bakışı arasında kızın yürüyor, delikanlılar arkasına takılmışlar, arkasından gidiyorlar. Yavrunu cehenneme attın cehenneme."