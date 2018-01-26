27 Ocak 2018 Cumartesi10 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:44Güneş 08:13Öğle 13:23İkindi 15:57Akşam 18:21Yatsı 19:44
    • 6°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • -6°C Afyon
    • -3°C Ağrı
    • 0°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 3°C Aydın
    • 0°C Balıkesir
  • BIST: 120.702 1.77
  • Altın: 162,815 0.10
  • Dolar: 3,7493 0.36
  • Euro: 4,6608 -0.12

ABD'den Rusya'yı kızdıracak hamle!

»
ABD'den Rusya'yı kızdıracak hamle!
ABD yönetimi, Rusya'nın Kırım'ı ilhakını destekledikleri gerekçesiyle 21 kişi ve 9 kurumu daha yaptırım listesine ekledi.
ABD'den Rusya'yı kızdıracak hamle! ABD'den Rusya'yı kızdıracak hamle! ABD'den Rusya'yı kızdıracak hamle!

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisinden (OFAC) yapılan açıklamaya göre, Rusya'ya Ukrayna'daki istikrar bozucu eylemlerinden ötürü yeni yaptırımlar getirildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını desteklemeye devam ettiğini gösteren karar dahilinde 21 kişi ve 9 kuruma daha yaptırım uygulanacağı bildirilirken, yaptırım listesine alınan kişiler arasında üst düzey iki Rus yetkilinin de yer alması dikkati çekti.

Buna göre, Rusya Enerji Bakanlığından Bakan Yardımcısı Andret Cherezov ve Operasyonel Kontrol ve Yönetim Departmanı Başkanı Evgeniy Grabchak'a yaptırım uygulanması kararlaştırıldı.

SİEMENS'E YAPTIRIM YOK

Bu yetkililerin, Alman mühendislik şirketi Siemens ve Rus PJSC Power Machines'in ortaklığında üretilen dört gaz türbininin kağıt üzerinde Rusya için alınarak Kırım'a gönderilmesinde rol oynaması nedeniyle listeye eklendiği belirtildi.

Açıklamada, PJSC Power Machines ve Technopromexport LLC adlı şirketlere Rusya'nın Kırım işgalini güçlendirecek gizli türbin ticareti dolayısıyla yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Türbinlerin Rusya yerine Kırım'a gönderileceğini bilmediğini savunan Siemens'e ise herhangi bir yaptırım kararı alınmadı.

SURİYE HÜKÜMETİNE HİZMET VEREN ŞİRKETTE LİSTEDE

Bu arada, listedeki şirketlerden Evro Polis Ltd'nin Suriye hükümetine ülkedeki petrol sahalarını koruma hizmeti verdiği bildirildi. Şirkete halihazırda kara listede yer alan Yevgeniy Prigozhin'in kontrolünde olduğu için yaptırım uygulanacağı ifade edildi.

Yaptırım listesindeki diğer şahıslardan 11'ini ise ayrılıkçı "Luhansk Halk Cumhuriyeti" ile "Donetsk Halk Cumhuriyeti" yetkilileri oluşturdu. 

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yaptırımlarla ilgili açıklamasında, yaptırımların Rusya, Minsk Antlaşması'nın kurallarını tamamen yerine getirene ve Kırım yarımadasındaki yasa dışı işgalini sonlandırana kadar sürdürüleceğini vurguladı.

Yaptırım listesine alınanların ABD'deki mal varlıkları donduruluyor ve Amerikalılarla ticari ilişki kurmaları yasaklanıyor. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ABD'den Rusya'yı kızdıracak hamle!ABD'den Rusya'yı kızdıracak hamle!ABD yönetimi, Rusya'nın Kırım'ı ilhakını destekledikleri gerekçesiyle 21 kişi ve 9 kurumu daha yaptırım listesine ekledi.
Hollanda'da saldırı: Ölü ve yaralılar var!Hollanda'da saldırı: Ölü ve yaralılar var!İngiliz Daily Mail gazetesinin son dakika olarak duyurduğu habere göre, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da silahlı saldırı geldi.
Rusya'dan bir açıklama daha!Rusya'dan bir açıklama daha!Kremlin Sözcüsü Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ulusal Diyalog Kongresi’ne yönelik yapılan çalışmaların karmaşık ve zor bir süreç olduğuna işaret etti.
Bize sadece petrol olarak bakmayın!Bize sadece petrol olarak bakmayın!Suudi Prenses Reema bint Bandar Al Saud, ülkesinin ekonomik dönüşüm çalışmalarına destek vererek "Lütfen bize artık sadece petrol olarak bakmayın. İnsan kaynağı bizim yeni para birimimiz" dedi.
Trump'a ilginç cevap: Tablo yerine klozet...Trump'a ilginç cevap: Tablo yerine klozet...Trump, Beyaz Saray'a ünlü bir müzeden Van Gogh tablosunu kiralamayı talep etti. Müze ise, ilginç bir cevap vererek, "Envanterimizde altın bir klozet var, isterseniz onu gönderelim" açıklamasını yaptı.
Büyük tehlike! 800 milyon kişi işsiz kalabilirBüyük tehlike! 800 milyon kişi işsiz kalabilirAmazon, kasa ödemesi gerektirmeyen "al ve çık" usulü olarak perakende terminolojisine giren ilk mağazasını bu hafta başında Seattle'da açtı.
  • Rus uzmanlar: Almanların ambargosu etkilemez26 Ocak 2018 Cuma 14:52
  • Yerleşimciler Filistinlilere saldırdı26 Ocak 2018 Cuma 14:51
  • Abbas'tan Erdoğan'a anlamlı davet26 Ocak 2018 Cuma 14:45
  • Denizde facia... Göçmen botuna ateş açıldı!26 Ocak 2018 Cuma 14:43
  • TIME dergisinden Trump'a kapak!26 Ocak 2018 Cuma 14:41
  • Rusya ve İngiltere'nin arası geriliyor26 Ocak 2018 Cuma 12:58
  • Dört günde dört hain saldırı26 Ocak 2018 Cuma 12:55
  • Trump'tan skandal paylaşımlarla ilgili açıklama26 Ocak 2018 Cuma 12:44
  • Nutella için birbirlerini ezdiler26 Ocak 2018 Cuma 12:31
  • Trump'ın Davos'taki şantajına Kudüs sert çıktı26 Ocak 2018 Cuma 12:26
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri