İkinci Vatan Şaşmaz olayı

Şişli’de köpekleriyle birlikte yaşayan bir kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşadığı erkek arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti.

Şişli, İnönü Mahallesi Babil Sokak 78 numaralı üç katlı binanın giriş katında köpekleriyle birlikte yaşayan Gürcistanlı Janet Xonelidze'nin (50) evinden dün akşam silah sesleri duyuldu.

ERKEK ARKADAŞIYLA TARTIŞTI

İddiaya göre, Xonelidze'nin evine akşam saat 17.00 sıralarında erkek arkadaşı Orhan Atıç (50) geldi. İkili arasında bir tartışma yaşandı. Nedeni henüz belirlenemeyen tartışma sırasında Xonelidze, evde bulunan ruhsatsız tabancayı alarak Atıç'a ateş etti. Atıç’ın kanlar içinde yere yığılırken, Xonelidze, aynı tabancayı bu kez kendi başına dayayarak tetiği çekti.

KIZI SİLAH SESİNİ DUYUP KOŞTU

Xonelidze'nin aynı binada yaşayan kızı silah sesini duyar duymaz annesinin yaşadığı daireye koştu. Annesi ve Orhan Atıç'ın kanlar içinde yerde yattığını gören kadın, şok geçirdi. Bu sırada sokaktan geçerken, genç kadının çığlıklarını duyan bir vatandaş,155 Polis İmdat hattını arayarak durumu bildirdi. Verilen adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekibi, bina ve sokağı güvenlik şeridiyle kapattı. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Xonelidze ile Atıç'ın öldükleri tespit edildi. Annesinin ölümü nedeniyle sinir krizleri geçiren kadını, olayı haber alarak gelen yakınları teselli etmeye çalıştı.

KASAP ORHAN OLARAK TANINIYOR

Mahalle sakinlerinde Ali Turan İldem, “Son birkaç gündür morali bozuktu. Komşu olarak iyi bir insandı. Bugün kendisini 15.00 gibi gördüm. Köpeklerini içeriye almasını söyledim. Alacağını söyledi. Kasap Orhan diye birini vurduktan sonra kendisini vuruyor. Sebebini bilmiyoruz” diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı ve polisin olay yerindeki incelemelerini tamamlamasının ardından cesetler, adli tıp kurumu morguna gönderildi.