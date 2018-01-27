'Sarı Cuma' bereketi! Rekor hasılat!

Taraftarlar, Galatasaray ürünlerinin satıldığı dükkanlara hücum etti; Cuma günü ülke genelinde 5 milyon TL'yi aşan satış yapıldı.

Galatasaray Kulübü, Yellow&Red Weekend kampanyası ile cuma günü geçerli olan organizasyonun süresini uzattı. Sarı kırmızılı kulübün yetkilileri, pazar akşamı itibariyle hedefin 10 milyon TL kazanç elde etmek olduğunu ifade etti.

Galatasaraylı taraftarlar gerek internet üzerinden, gerekse Türkiye çapında tüm dükkanlarda lisanslı ürünler alarak stokların birçoğunu tüketti. Özellikle Metin Oktay forması satışlarında ciddi bir artış sağlanırken, bazı dükkanlarda bu ürünlerin tükendiği ifade edildi.

Kampanyaya Fatih Terim ve futbolcuların yanı sıra Galatasaraylı ünlüler ve Galatasaray'ın diğer branşlarda formasını giyen sporcular da katıldı.