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Kiralar İstanbul'u geçti! 10 bin TL'yi buluyor

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Kiralar İstanbul'u geçti! 10 bin TL'yi buluyor
Türkiye'de konut satışının en az olduğu illerin başında gelen Hakkari'de kiralar el yakıyor. işyeri kiraları 10 bin liraya kadar çıkıyor.
Kiralar İstanbul'u geçti! 10 bin TL'yi buluyor Kiralar İstanbul'u geçti! 10 bin TL'yi buluyor Kiralar İstanbul'u geçti! 10 bin TL'yi buluyor

Hakkari'nin en önemli merkezleri olan Bulvar ve Cumhuriyet caddeleri üzerinde bulunan iş yeri kiraları büyük kentlerle yarışıyor.

4 BİN İLE 10 BİN LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

76 bin nüfuslu kentte iş yeri kiraları 4 bin ile 10 bin lira arasında değişiyor. Kaloriferli ev kiralarının ise 700 ile 1000 lira arasında olduğu kaydedildi. Ev ve iş yeri kira olan vatandaşlar bu durumun kendilerine büyük sıkıntı yaşattığını, ücretlerin makul seviyelere çekilmesi gerektiğini, aksi takdirde iş yeri sahiplerinin kepenk kapatmak zorunda kalacağını söyledi.

 

 

"HAKKARİ, İSTANBUL İLE KARŞILAŞTIRILDIĞINDA KİRALAR ÇOK YÜKSEK"

Hakkari Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı İrfan Sarı ise kira ücretlerindeki yüksekliğin bina yetersizliğinden kaynaklandığını belirterek, şöyle konuştu:

"İşletme sahibi yer bulabilmek ve kendi projesinin uygulanabileceği bir mekânı bulabilmek için feragat edip, yüksek fiyatlarla kiralık yerleri tercih ediyor. Burada bir mülk eksikliği var. Bütün bunlar bir araya gelince kira artışları görmek mümkün oluyor. Hakkari, İstanbul ile karşılaştırıldığında kiralar çok yüksek. İlimiz genelinde ilçeler dahil mekân eksikliğinden kaynaklı bir artışla karşı karşıya kalabiliyorlar. Son zamanlarda özellikle zincir marketlerin gelmesi ile birlikte kiralar yükseldi."

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