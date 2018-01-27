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Yaşlıya 797 lira maaş

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Yaşlıya 797 lira maaş
Devlet, 65 yaşın üzerindekilere 3 ayda bir maaş ödüyor. Memur maaşlarındaki artış bu ödemeyi yükseltti. Yeni zamla birlikte 65 yaş aylığı 797 liraya ulaştı.
Yaşlıya 797 lira maaş Yaşlıya 797 lira maaş Yaşlıya 797 lira maaş

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara devlet yaşlılık maaşı veriyor. Yaşlılık maaşı almanın yolu kolaylaştırıldı. Yaşlılık maaşı almaya aday olan kişi, daha önce ailesi ile beraber değerlendiriliyordu. Yeni düzenleme ile artık kişiler çocukları ile beraber değil, sadece kendisi ve varsa eşi ile değerlendirilecek.

65 YAŞ AYLIĞININ ÜÇ ŞARTI BULUNUYOR

65 yaşını doldurmak maaş için aranan ilk şart. İkinci olarak, 65 yaşını doldurmuş olan kişinin hiçbir sosyal güvencesi olmayacak. Yani emekli maaşı veya dul-yetim maaşı almayacak. Herhangi bir işte çalışmıyor olacak. Bunun yanında, nafaka alan kişiler de 65 yaş aylığından yararlanamıyor. Üçüncü şart, gelir. Gelir nedeniyle çoğu kişi bu maaşı geçen yıl alamadı. Ancak 1 Ocak’tan sonra gelir şartında da kolaylık sağlandı.

65 YAŞ AYLIĞINDA 483 LİRA GELİR SINIRI

Gelir şartı asgari ücretle her yıl belirleniyor. Ocak itibarıyla kişi başına düşen aylık gelir 483.63 liranın altındaysa aylık bağlanabiliyor. Geçen yıl bu sınır 423 liraydı. Şimdi gelir sınırına takılanlar da başvuru yaparak yaşlılık maaşı alabilecek. Aylıklar Mart, Haziran, Eylül ve Aralık olmak üzere 3’er aylık dönemler halinde ödeniyor.

65 YAŞ AYLIĞINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

● Bu maaştan yararlanmak için adresin bağlı bulunduğu kaymakamlıklardaki ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurmak gerekiyor.

● Başvuru formu, ‘Aile Bakanlığı’nın internet sitesinde bulunuyor.

● Sonra valilik veya kaymakamlıklara bağlı Defterdarlık veya Mal Müdürlükleri’nden başvuru evrakları alınacak.

● İl veya ilçe idare kurulu tarafından verilen muhtaçlık kararı belgeleri alınacak.

● Alınan belgeler ‘SGK-Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ne teslim edilecek.

● SGK belgeleri inceleyecek ve yaşlılık maaşı alıp almayacağınıza karar verecek.

● 65 yaş aylığı için başvurunun yakını tarafından (vasi) yapılması için mahkemeden ‘vasi’lik kararı alınacak.

65 YAŞ AYLIĞI NEREDEN ÖDENİYOR?

İlk ödeme, Türkiye genelinde herhangi bir Ziraat Bankası şubesi tarafından, daha sonraki ödemeler ise Türkiye genelindeki herhangi bir PTT şubesi kanalıyla yapılır. Ödenen aylıklar bir hizmet veya prim karşılığı olmayıp sosyal yardım niteliğinde. 65 yaş aylığındaki artış memur maaşlarına göre belirleniyor. Ocak itibarıyla gelen zamla birlikte 752 lira olan üç aylık maaş, 797.38 liraya çıktı. Yani maaşını Mart’ta alacak olanlar zamlı tarifeden yararlanacak. 65 yaş aylığı almaya hak kazanan kişiler, maaşın yanında devlet destekli ücretsiz sağlık hizmetinden de yararlanıyor.

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