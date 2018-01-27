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Aracında sadece oturabiliyor! 'Artık utanıyorum..'

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Aracında sadece oturabiliyor! 'Artık utanıyorum..'
10 yılda 18 defa yazılı sınava girdi, 15 bin lira harcadı. Ehliyeti olmadığı için kullanmak için aldığı otomobilin ancak içinde oturuyor.
Aracında sadece oturabiliyor! 'Artık utanıyorum..' Aracında sadece oturabiliyor! 'Artık utanıyorum..' Aracında sadece oturabiliyor! 'Artık utanıyorum..'

Eskişehir'de 18 defa ehliyet almak için girdiği yazılı sınavda başarılı olamayan 47 yaşındaki Hidayet Karagüç, 15 bin lira harcamasının yanı sıra almış olduğu otomobile de ancak bakmakla yetiniyor. 

Günyüzü ilçesinde yaklaşık 10 yıl önce ehliyet almak isteyen Hidayet Karagüç, yazılı sınava girdi. İlk sınavda başarılı olamayan Karagüç, umudunu yitirmeden yeniden hazırlandı.

İkinci sınavda da ehliyeti almak için yeterli puan alamayan Karagüç, umudunu yitirmeden bu şekilde 18 defa sınava girdi. Her defasında bir umut ile ehliyet almak isteyen 47 yaşındaki Hidayet Karagüç, 4 dosyasını yaktı. Sürücü kursu ve yazılı sınav parası derken 15 bin lira harcayan vatandaş, ehliyet alma hayali ile almış olduğu aracına da bakmakla yetiniyor. 

Sınavlar için 15 bin lira harcadı

Hastası olduğu için tek istediğinin ehliyet almak olduğunu belirten Karagüç, yaklaşık 10 yıldır yaşadıklarını şu şekilde anlattı: 
  
"10 yıldır ehliyet sınavına giriyorum. Bir türlü ehliyet alamadım. Yaklaşık 18'nci sınava girdim. Gerçekten isyan ediyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bu son şansım. Dört dosya yaktım, 15 bin liraya yakın bir araba parası kadar para harcadım. 

Çocuklarımla kötü oldum. Artık sınava gitmeye utanıyorum. Bu da benim son şansım. Eğer alamazsam bir daha da sınava girmeyi düşünmüyorum. En büyük hayalim ehliyet almak. Arabayı, hastam olduğu için aldım ama bir türlü ehliyet alamadım. Yetkililerden bu konuda destek istiyorum."

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