Yerli olarak üretildi! Dünyada örneği yok

Japonya ve Türkiye'de edindiği deneyimlerle metale göre yüzde 50 daha dayanıklı ve 5'te bir oranda daha hafif bir malzeme üreten Doç. Dr. Özgür Demircan, "Termoplastik Kompozit Malzeme Projesi" ile Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi'nde birincilik ödülü de kazandı. Otomobil, uçak, uzay ve birçok alanda kullanılabilir olan malzeme, diğer metal malzemelere göre daha hafif ve daha dayanıklı olma özelliğini taşıyor. Otomobil, tren ve uçak gibi araçlarda kaporta ve çeşitli aksamlarda kullanılabilir olan malzeme, hafif olması dolayısıyla araçların yakıttan tasarruf etmesini sağlıyor.

NANO MALZEME İLE KOMPOZİT MALZEMEYİ BİRLEŞTİRDİK, DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK

Ürettiği malzeme hakkında bilgi veren Doç. Dr. Özgür Demircan, şunları söyledi:

"Japonya'da doktora çalışmalarımla ve Türkiye'deki bazı üniversitelerde edindiğim bilgilerle birlikte üniversitemizin desteğiyle akademik alt yapımızı geliştirdik. OMÜ Karadeniz İleri Teknolojiler OMÜ-Malzeme ve Yapı Araştırma Merkezinde (MAYMER) kompozit malzemeler laboratuvarımızı kurduk. Çevre kirliliğini azaltmak ve daha verimli malzemeler yapmak için araçlarda ağırlık azaltacak ve daha dayanıklı malzeme üretmeyle ilgili çalışmalar yaptık. Bunu sağlamak için metal malzemelerin yerine daha dayanıklı, daha hafif olan plastik ve kompozit malzemeler yaptık. Nano malzeme ile kompozit malzemeyi birleştirerek farklı bir malzeme ürettik. Bu malzeme ile Bursa'da düzenlenen Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi'ne bir poster sunumu ile katıldık. Projemiz Taşıt Teknik Tekstilleri Kompozitler alanında birinci oldu. Kompozit malzemeler 30-40 yıldan beri kullanılıyor. Ama bizim farklı olarak yaptığımız şey nano malzeme ile kompozit malzemeyi birleştirmek oldu. Biz ürettiğimiz malzemenin içerisine nano malzeme kattık. Bizim ürettiğimiz şekilde bir malzemenin dünyada örneği yok. Benzerleri yapılmış olabilir ama bizim sunduğumuz şekilde yok. Bizim yaptığımız şey temel araştırmalara kaynak olabilir. Ürettiğimiz malzemenin çekme, çarpma mukavemeti fazla. Metal malzemelere göre yüzde 50 daha fazla dayanıklılık sağlıyor. Ürettiğimiz malzeme diğerlerine göre 5'te bir oranda daha hafif, kullanım ömrü daha fazla ve paslanmaya karşı daha dayanıklı."

MİLLİ OTOMOBİLİMİZDE KULLANILABİLİR

Bu tür malzemelerin kullanımının giderek yaygınlaştığını belirten Demircan, şöyle konuştu:

"Bu tür malzemelerin kullanımı günümüzde sınırlı olsa da kullanımı giderek artmakta. Şu anda Almanya'da önemli bir otomobil markası karbon malzemeden seri otomobil üretimi yapıyor. Türkiye'de üretilecek milli otomobilimizde, yaptığımız malzeme kullanılabilir. Sadece otomobillerde değil birçok alanda kullanılabilir. Bu konuda ciddi anlamda bu işi yapabilecek firmalara AR-GE desteğini sağlayabiliriz."