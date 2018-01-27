27 Ocak 2018 Cumartesi11 C.Evvel 1439
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F.Bahçe'de seçim tarihi resmen açıklandı

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F.Bahçe'de seçim tarihi resmen açıklandı
Fenerbahçe'nin olağan seçimli genel kurulunun 2-3 Haziran 2018 tarihlerinde yapılacağı açıklandı.
F.Bahçe'de seçim tarihi resmen açıklandı F.Bahçe'de seçim tarihi resmen açıklandı F.Bahçe'de seçim tarihi resmen açıklandı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Ocak ayı olağan toplantısı Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı.

Toplantıya Başkan Aziz Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri Mithan Yenigün, Mahmut Uslu, Alaattin Yıldırım, Önder Fırat, Şekip Mosturoğlu, Ozan Balaban, Nihat Özbağı, Metin Doğan, Selim Sapan, Ender Akkaya ve Serdar Erkan'ın yanı sıra Fenerbahçe Başkanlığı için adaylığını açıklayan Ali Koç da katıldı.

 

SEÇİM TARİHİ AÇIKLANDI

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küküç, Sarı-lacivertli kulübün olağan genel kurulunun 26-27 Mayıs'ta çoğunluk sağlanması halinde yapılacağını, çoğunluk sağlanmaması durumunda ise 2-3 Haziran tarihlerinde çoğunluk aranmaksızın düzenleneceğini açıkladı.

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