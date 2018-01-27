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Afrin'de köşeye sıkışan PKK'lılar bunu yaptı!

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Afrin'de köşeye sıkışan PKK'lılar bunu yaptı!
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile köşeye sıkışan PYD/PKK'lı teröristler, sivil elbise giyerek gizlenmeye çalışıyor.
Afrin'de köşeye sıkışan PKK'lılar bunu yaptı! Afrin'de köşeye sıkışan PKK'lılar bunu yaptı! Afrin'de köşeye sıkışan PKK'lılar bunu yaptı!

TSK tarafından hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak,  Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek,  bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için  başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sekizinci gününde başarıyla sürüyor.

Türk askerinin başarılı operasyonlarıyla köşeye sıkışan terör örgütü  PYD/PKK'nın sözde yöneticileri ise yeni provokasyon yöntemleri arayışı içinde.

Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, örgütün sözde  yöneticileri, provokasyon ve kamuoyunu yanıltma girişimleri kapsamında örgüt  mensuplarına sivil elbise giyerek gizlenmeleri, TSK'nin ilerleme istikameti  üzerindeki köy ve kasabalarda evlerin bir kısmını boşaltarak buralarda savunma  yapmaları yönünde talimat veriyor.

Harekatın başından beri bölge halkını canlı kalkan olarak kullanmaya  çalışan, planları tutmayınca yeni hesaplar peşine düşen terör örgütünün ayrıca  masum insanlara yönelik bombalama türü eylemler yaparak, bunları TSK'nin  gerçekleştirdiği yönünde kara propaganda faaliyetinde bulunma arayışı içinde  olduğu yönünde bilgiler alınıyor.

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