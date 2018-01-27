Yolda kalma derdine son! Buzu paramparça ediyor

Ürettikleri solüsyonun dünyada benzerinin olmayan bir ürün olduğunu belirten Samsun Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı Solüsyon Tesisi görevlisi Yücel Kaynak, ürünün eksi 40 derecede ve 72 saat dayanma özelliği olduğunu söyledi. Yola ve doğaya zarar vermeyen bir ürün olduğunu belirten Kaynak, yolda kalma derdinin son bulacağını kaydetti.

"BU ÜRÜNLE KAZALAR ÖNLENECEK"

Ürün üzerinde 2 yıl çalıştıklarını belirten Kaynak, "Dünyada ilk defa üretilen bir ürün. Bu ürün sayesinde birçok kaza önlenecek. Yollar bozulmayacak. Can ve mal kayıplarının önüne geçecek. Ürünümüzün çığır açacağına eminiz. İthalatı tamamen durduracak yüzde 100 yerli bir ürün. Doğal bir ürün. Testlerde başarılı oldu. Zemine tutunuyor. Karı ve buzu deliyor. Zemine işliyor, zeminde erime gösteriyor. Buzu yatay ve dikey olarak parçalıyor. 72 saate kadar dayanma özelliği gösteriyor. Eksi 40 dereceye kadar dayanıyor. Bu özelliği ile özellikle soğuk yerlerde çok faydalı olacak. Avrupa bu ürünün bir benzerini Amerika’dan ithal ediyor. Proje çalışmalarımız devam ediyor. Onlar da sonuçlandığında biz bu ürünü yurt dışına pazarlayacağız. Samsun Büyükşehir Belediyesinin desteği ile buralara kadar geldik. Şu an deneme aşamasında. Denemelerimiz devam ediyor. Belediyemiz tarafından kritik noktalarda kullanılıyor. Bu ürün yerli ve stratejik bir ürün. Ulaşımla ilgili Türkiye’deki bütün kurumlar bunu kullanabilir" dedi.

"DÜNYADA AYNI ÖZELLİĞİ TAŞIYAN BAŞKA ÜRÜN YOK"

Aynı özellikleri taşıyan dünyada başka bir ürünün olmadığını belirten Kaynak, "Bu formülü oluşturan bir ürün dünyada yok. Amerika’da bunun bir benzeri var. Fakat maliyeti bizim ürünümüzün 10 katıdır. Ürünümüz sayesinde artık araçlar yolda kalmayacak. Zorlu kış şartlarında ağır vasıta araçlar dahil bu ürünleri kullanabilecek. Bagajlarında bu ürünü bulundurabilirler. Buzda yolda kalan sürücüler aracın lastik güzergahına bu üründen serperek 20 dakika bekledikten sonra yollarına devam edebilecekler. Yolda kalma derdi bu ürün sayesinde bitiyor. Bu ürünün başka bir özelliği de çığ önleme ürünüdür. Çığ tehlikesi olabilecek yerlerde havadan atılıp çiğ tehlikesini ortadan kaldırıyor"