27 Ocak 2018 Cumartesi11 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:44Güneş 08:13Öğle 13:23İkindi 15:57Akşam 18:21Yatsı 19:44
    • 14°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • -2°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 120.702 1.77
  • Altın: 162,952 0.18
  • Dolar: 3,7493 0.36
  • Euro: 4,6608 -0.12

Çalışanlar dikkat! Toplu para alabilirsiniz...

»
Emekli olmak için tüm yolların tükendiğine inanan sigortalılar, SGK’dan para iadesi alabilir. Peki nasıl? İşte detayları...
Çalışanlar dikkat! Toplu para alabilirsiniz...
Çalışanlar dikkat! Toplu para alabilirsiniz... Çalışanlar dikkat! Toplu para alabilirsiniz... Çalışanlar dikkat! Toplu para alabilirsiniz...

Çalışanların emekli olabilmeleri için sigorta başlangıç tarihine göre; belli bir prim ödemesi gerekiyor. Tabi bunun yanında yaş ve yıl şartını da yerine getirmeleri lazım. Bazı sigortalılar yeterli çalışma imkanı bulamadıkları için gereken prim gününü dolduramıyor. Bu sigortalıların emekli olmaları için sistem askerlik, doğum borçlanması gibi imkanlar da sunuyor.

ÖDEMEYİ SGK YAPIYOR

Buna rağmen yine de şartları tamamlayamayan milyonlarca vatandaş var. Bu vatandaşların çalışma imkanları da yoksa ödedikleri primler boşa gitmiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu primleri toplu olarak sigortalıya geri ödüyor. Memurlarda ise bu durum kesenek iadesi şeklinde oluyor. Toplu parayı alabilmek için 2 şart gerekiyor.

ŞARTLARI KARŞILAMALI

İlk şart sigortalı bir işte çalışmamak. Bağkurlu olanların da kendi işine devam etmemeleri gerekiyor. İkincisi ise emeklilik için gerekli olan üç şarttan ikisini yani yıl (erkekler için 25, kadınlar için 20 yıl) ve yaş şartını tamamlamış olmak. Bu şartları taşıyanlar eğer gerekli primleri tamamlamışlarsa zaten emekli oluyorlar. Ama yaş ve sigorta yılı şartı dışında primleri eksik olan ve tamamlama imkanı olmayan emekliler için yıllarca yatırılmış primler SGK’dan bir dilekçeyle alınabiliyor.

DUL EŞ VE YETİMİ MAAŞ ALMIYORSA...

Toplu para hakkı, vefat eden sigortalıların kanuni mirasçılarına da (dul eşi, yetimi ve bakıma muhtaç anne-babası) tanınıyor. Bu durumda kanuni mirasçılarına ölüm aylığı yani dul ve yetim maaşı bağlanmamış olması gerekiyor. Acil nakit için bu paraya ihtiyacınız olsa da uzmanlar, “Primi tamamlama imkanı olanlar prim iadesi yerine emeklilik için çaba göstersin” diyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ekonomi Bakanlığı’ndan ihracatçilara büyük destekEkonomi Bakanlığı’ndan ihracatçilara büyük destekÜlke sınırlarının siyaseten çok anlamlı fakat ticareten neredeyse hiç anlam ifade etmediği günümüzde, büyük ölçekli ve global diye adlandırılan firmaların hemen hepsi uluslararası pazarlarda önemli yerlere sahip.
Çalışanlar dikkat! Toplu para alabilirsiniz...Çalışanlar dikkat! Toplu para alabilirsiniz...Emekli olmak için tüm yolların tükendiğine inanan sigortalılar, SGK’dan para iadesi alabilir. Peki nasıl? İşte detayları...
Yerli olarak üretildi! Dünyada örneği yokYerli olarak üretildi! Dünyada örneği yokOMÜ Mühendislik Fakültesi Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Demircan, nano ve kompozit malzemeyi birleştirerek özel yöntemle ürettiği “termoplastik kompozit”in dünyanın en sağlam malzemelerinden biri olduğunu söyledi.
Zorunlu arabuluculukta başarı artıyorZorunlu arabuluculukta başarı artıyorİşçi-işveren uyuşmazlığında arabuluculuğun, 1 Ocak'tan itibaren dava şartı haline getirilmesinin ardından bugüne kadar anlaşma sağlanan uyuşmazlık oranı yüzde 73 oldu.
Fiyatı iki kat arttı, satıcısını bile şaşırttıFiyatı iki kat arttı, satıcısını bile şaşırttıBir çok rahatsızlığa iyi gelen ıhlamurun fiyatı soğuk havaların iyiden iyiye kendini göstermesi ile birlikte adeta uçuşa geçti.
900 yıl yetecek! İlk kazma vuruluyor900 yıl yetecek! İlk kazma vuruluyorTürkiye’de çeşitli üniversitelerden uzmanlarca yapılan araştırmalarda yaklaşık 500 milyar dolarlık mermer rezervinin bulunduğu belirtilen Bursa’nın dağ ilçelerinden Orhaneli’de, Mermer OSB için ÇED raporu onaylandı.
  • Yaşlıya 797 lira maaş27 Ocak 2018 Cumartesi 11:16
  • Kiralar İstanbul'u geçti! 10 bin TL'yi buluyor27 Ocak 2018 Cumartesi 11:14
  • Altay tankı ihalesi için geri sayım27 Ocak 2018 Cumartesi 11:04
  • Türkiye Kart'ta kilit nokta PTT27 Ocak 2018 Cumartesi 11:04
  • Benzinde 6 liralık rekor! İşte en pahalı il27 Ocak 2018 Cumartesi 11:00
  • Her şey hazırlandı! 500 milyon liralık yerli teşvik paketi27 Ocak 2018 Cumartesi 08:40
  • Primde tavan yükseldi! Maaşlar yükselecek27 Ocak 2018 Cumartesi 08:20
  • Tamamen yerli! Robot banka geliyor27 Ocak 2018 Cumartesi 08:00
  • Suudiler de yerli otomobil yapıyor! İmzalar atıldı26 Ocak 2018 Cuma 15:27
  • Rusya'dan Türkiye'ye helikopter sevkiyatı!26 Ocak 2018 Cuma 15:26
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri