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Almanya'da Bonn'lu Türklerden destek gösterisi

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Almanya'da Bonn'lu Türklerden destek gösterisi
Almanya’nın Bonn kenti ve çevresinde yaşayan Türkler, Afrin’deki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ‘Zeytin Dalı Harekatı’na destek gösterisi düzenledi.
Almanya'da Bonn'lu Türklerden destek gösterisi Almanya'da Bonn'lu Türklerden destek gösterisi Almanya'da Bonn'lu Türklerden destek gösterisi

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Bonn şubesinin çağrısıyla şehrin Barış Meydanı’nda (Friedenplatz), ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelenler, terörün her türlüsünü lanetledi. UETD Bonn şubesi Başkanı Halit Turanoğlu ile halkla ilişkiler sorumlusu Abdülkadir Erdoğan, ‘Zeytin Dalı Harekatı’ bildirisini Türkçe ve Almanca okudu.

Bu harekatın, Türkiye’nin sınırlarında oluşturulmak istenen terör koridorunu bertaraf etmek üzere başlatıldığı kaydedilen bildiride, harekatla bölge halkı üzerindeki terör örgütlerinin baskısına son verilerek bölgede huzurun yeniden tesis edilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

 

'HAREKATIN AMACI BARIŞ'

Türk askerinin sivillerin hayatına azami dikkati gösterdiğine duyulan inancın belirtildiği bildiride, şu ifadelere yer verildi: “Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği ‘Zeytin Dalı Harekatı’ başından bu yana müttefik ve komşu ülkelere gerekli bilgilendirme yapılarak, şeffaf bir şekilde yürütülmüştür. Amacı huzur, barış ve güvenlik olan bu operasyonun uluslararası toplum tarafından desteklenmesini talep ediyor, teröre karşı Türkiye’nin ve masum bölge halkının yanında olunmasını zaruri görüyoruz.”
Gösteriye Yenilik ve Adalet Partisi (BİG) Genel Başkanı Haluk Yıldız ile UETD Köln Bölge Başkanı Osman Güneş de katıldı. 

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