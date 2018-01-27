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Trump'ın itirafı Türkiye'nin elindeki büyük koz

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Trump'ın DAEŞ terör örgütünü Obama kurdu itirafı ve Türkiye'de terör örgütü PKK'da yakalanan ABD yapımı silahlar ABD'nin başını yakabilir.
Trump'ın itirafı Türkiye'nin elindeki büyük koz
Trump'ın itirafı Türkiye'nin elindeki büyük koz Trump'ın itirafı Türkiye'nin elindeki büyük koz Trump'ın itirafı Türkiye'nin elindeki büyük koz

ABD'nin terör örgütü DAEŞ'le mücadele bahanesiyle terör örgütü PYD'ye verdiği silahlar Türkiye sınırları içinde PKK'lı teröristlerden çıktı. Güvenlik güçlerinin etkisiz hale getirdiği teröristlerde ve terör örgütünün depolarında ele geçirilen ABD yapımı, seri numaraları mevcut olan silahlar Türkiye'nin elinde büyük biz koz konumunda.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN O FOTOĞRAFLARI MASAYA KOYMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce de ABD’nin PYD/YPG’ye verdiği ve Türk güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK’da ele geçirdiği güdümlü tanksavar füzesi gibi silahlarla ilgili belgeleri görüşmeler sırasında masaya koymuştu.

 

TÜRKİYE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNABİLİR

Türkiye, Trump'ın itirafı ve ABD yapımı silahların belgeleriyle ABD'yi hem Birleşmiş Milletler (BM) hem de NATO nezdinde teröre destek veren ülke olarak suç duyurusunda bulunabilir.

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