Ekonomi Bakanlığı’ndan ihracatçilara büyük destek

Öyle ki uluslararası pazar organizasyonlarını, ülke temsilciliklerinin üzerine bölge ve kıta koordinatörleri koyarak, yönetip organize ediyorlar. Bu firmaların ülke ve bölgelere ilk girişte çok ciddi bütçeler ayırıp, harcamalar yaptılarını biliyoruz. Özellikle pazara giriş ve yeni pazarlar oluşturma süreçlerinde yapılan yatırımlar incelendiğinde gerçekten dişe dokunur cinsten olduğu görülüyor. Bu firmalar bir çok küçük ve orta ölçekli firmanın bir yıllık cirolarının 10, 50 hatta 100 katı paralar harcayarak kendilerine yeni pazarlar elde ediyorlar.

Büyük ölçekli firmalar için yüklü ihracat yatırımları gayet anlaşılabilir bir yatırım operasyonu iken, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) bu konuda yani yeni pazarlar geliştirmek ve ihracat yapmak için ne yapabilir, ne yapmalı? Yapılan incelemeye göre KOBİler bütçeleri gereği konvansiyonel yani geleneksel dış ticaret modeli ile yola çıktıklarında hatrı sayılır paralar harcamak durumda kalıyorlar. Personel istihdamı, fuar ziyaretleri geziler derken dış ticaret yatırımları ihracat yapmak isteyen firmaya önemli yükler getiriyor. Bu sebeple KOBİlere çağın ticaret anlayışı olarak nitelendirilen e-ihracat ve online B2B pazar yerleri üzerinden satış ve tanıtım öneriliyor. Burada Ekonomi Bakanlığı devreye giriyor, hem hükümet programında hem de Ekonomi Bakanlığı’nın stratejik hedefleri doğrultusunda bakanlık KOBİ’lerin ihracat yapmaları, B2B her üreticinin, imalatçının, sanayicinin kendine yeni pazarlar ve yeni satış kanalları oluşturmaları için çok değerli ihracat destek, teşvik ve hibeleri veriyor. Uluslararası pazarlarda kendine yer edinmek isteyen yerli üreticiler %50, %70 ve %80 oranında desteklerden faydalanabiliyor.

Bu desteklerden bir tanesi Ekonomi Bakanlığı’nın “pazar araştırmaları ve pazara giriş desteği” kapsamında “e-ticaret sitelerine üyelik” desteği. Bakanlık ihracat yapmak isteyen üretici ve imalatçılara, uluslararası pazarlarda ürünlerini tanıtabilmeleri için destek veriyor. Bakanlık, B2B pazar yeri olarak geçen, ürünlerini tanıtabilecekleri ve ihracatlarını geliştirecek, bakanlıkça akredite olmuş B2B e-ticaret sitelerine üyeliklerde KDV dahil tutarın %80 ini devlet desteği olarak iade ediyor. Yani siz uluslararası pazar yeri olan akredite ettiğim sitelere üye olun, ben sizin 1 yıllık premium üyelik bedelinizin KDV dahil tutarının %80 inin geri iade edeyim diyor. Hemde 2 ay içinde! Bu kapsamda B2B üreticiler, alım talepleri, ithalat, ihracat portalı | bysharing.com adlı site bakanlık akreditesi almış ve ihracatı geliştirmek adına yerli ve milli bir proje olarak gözümüze çarpıyor. Bakanlığın yayınladığı akreditasyon listesinde, ilk sırada görünen bysharing.com, alibaba gibi küresel rakipleri ile aynı pazarda yer alıyor.

Bu sitelerde ihracat yapmaya yeni başlayacak, ihracat kültürü hiç olmayan firmalara önemli katkılar sağlayacak ve temel oluşturacak önemli araçlar bulunuyor. İhracat yapmaya nerden başlamalıyım diyen KOBİler devlet destekli bu projelerden faydalanarak e-ihracat ve ihracata ilk adımı atmış oluyorlar. Pazar araştırması raporları, konşimento sorgulama ekranları, ürün-pazar analizleri, dış ticaret istihbaratları, ulusal ve uluslararası alım talepleri gibi önemli araçlar, bysharing içerisinde yer alıyor. Firmanızın ürünlerini, firma profil sayfanızı 7 dilde çeviri desteği ile giriş yapabiliyor, arapça’dan ispanyolcaya kadar birçok dilde ürünlerinizi sergileyebiliyorsunuz. Dünya’nın dört bir tarafından ithalat ve ihracat yapmak için B2B online pazar yeri bysharing.com u ziyaret eden onbinlerce ithalatçı firma ürünlerinizi almak için size teklif ve talepler gönderiyor. Türkiye’den tedarik etmek istedikleri ürünlerin alım taleplerini, sisteme girerek bu taleplerine teklif topluyorlar. Fuar modülü ile ulusal ve uluslararası fuarları takip edebiliyor, B2B Heyetler modülü ile sektörel alım heyetlerinin Türkiye ziyaretlerini takip edebiliyorsunuz. Ayrıca ihale modülü ile günlük resmi gazete ihalelerini ücretsiz takip edebildiğiniz ve mail bildirimi alabildiğinizi de söyleyelim.

Her üretici bir ihracatçı olur mu bilinmez fakat Ekonomi Bakanlığı’nın ihracatı geliştirmek adına verdiği bu destek ve teşvikleri kullanan firmaların ihracat yapmak konusunda yol alacakları aşikar.