Konuyla ilgili bilgi veren askeri kaynaklar, Tel Rıfat ve civarındaki köylerin TSK ve ÖSO’nun hedefi olduğu yönündeki beyanların doğru olmadığını vurguladı. Askeri kaynaklar harekatın hedefinin Suriye kuzeybatısındaki Afrin’deki terörist yapılanma olduğunu belirterek, harekatın gidişatı ve hedefleriyle ilgili TSK tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini söylediler.
28 Ocak 2018 Pazar11 C.Evvel 1439
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Tel Rıfat’a kuşatma iddialarına açıklama!
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