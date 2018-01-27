28 Ocak 2018 Pazar11 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:44Güneş 08:12Öğle 13:23İkindi 15:58Akşam 18:22Yatsı 19:45
    • 7°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • -7°C Afyon
    • -6°C Ağrı
    • 1°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 4°C Aydın
    • -2°C Balıkesir
  • BIST: 120.702 1.77
  • Altın: 162,952 0.18
  • Dolar: 3,7493 0.36
  • Euro: 4,6608 -0.12

Kongrede gerginlik! Ali Koç ateş püskürdü!

»
Kongrede gerginlik! Ali Koç ateş püskürdü!
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Şekip Mosturoğlu'nun Ali Koç'u hedef alan sözlerine Ali Koç çok sert cevaplar verdi. Ortam gerildi.
Kongrede gerginlik! Ali Koç ateş püskürdü! Kongrede gerginlik! Ali Koç ateş püskürdü! Kongrede gerginlik! Ali Koç ateş püskürdü!

Ali Koç'un kürsüde söyledikleri akabinden kürsüye çıkan Şekip Mosturoğlu salonda buz etkisi oluşturan sözler kullandı. Mosturoğlu'nun sözlerinin akabinde tekrar kürsüye çıkan Ali Koç ise Mosturoğlu'na sert yanıtlar verdi.

Şekip Mosturoğlu'nun “Ali (Koç) bey, rica ediyorum; sponsorlu hesaplar, paralı twitter hesapları bunları kapattırın. Bunları sizin adınıza kim yapıyorsa size iyilik yapmıyor. Anamıza avradımıza küfrediyorlar… Ayrıca aynı noktadayım dediniz. Habertürk'te programa katıldığınızda 'Gözümün üstünde kaşım var, şahsi sevdam aileme zarar verecek' derken ne düşünüyordunuz? Şahsi davam benim aileme zarar verdi Ali Bey, ama ben hala devam ettim, düşmedim. Hep buradaydım.” sözüne cevap veren Ali Koç, keskin bir ifadeyle şöyle konuştu:

"SİZ BU FAKE İŞLERİNİ DAHA İYİ BİLİRSİNİZ"

Sayın Şekip Mosturoğlu, sen beni çok iyi tanırsın. Benim içim dışım bir. Söylenecek şeyleri üçüncü şahıslara söyletmem. Bana 'Hesapları kapatın' diyorsunuz. Şu odadaki bütün insanların içinde, söylediğini en iyi bilen sensin. Sakın ha bir daha beni fake hesaplarla itham etmeyin. Çünkü siz (Şekip Mosturoğlu) bu işleri benden çok daha iyi biliyorsunuz

"YA ÇİFT KİŞİLİĞİNİZ VAR..."

Gözlerinizin içine bakarak söylüyorum Şekip Bey. Kulüpte yoğun bir şekilde yeni üye kazandırma konusunda bir çalışma yok diyorsanız ya çift kişiliğiniz var ya da başka bir şey. Kulübe üye kazandırma konularını basının önünde söylemekten utanıyorum. Üye yapmak için 5 yılı geçmiş kongre üyelerimizin aile fertlerine odaklanıyorsunuz. Yok diyorsanız sizin haberiniz yok demeyeceğim çünkü bu konuda en çok çalışanlardan biri sizsiniz Şekip Bey.

Ben personelim oyunu satar demiyorum. Ama personel bu kadar seçim ortamına sokulursa asıl burada sapla samanı karıştırıyoruz. Ne gerek var bunlara, ailenin 2 bin liraya üye yapılmasına. Personellerimizi kulübün seçim yarışının dışında tutmamız lazım. İşini yapan personeller bu kulübe hizmet etmeye devam eder. Onları taraf seçmeye zorlamamalıyız.

"AYIP YAHU AYIP!"

Gözümüzün üstünde kaşımız varken, aslında 'O zaman kaçtın, şimdi niye döndün' demek istiyordun. Ben kaçmadım. Sen değil misin ailene, çocuğuna nasıl sahip çıktığımı anlatan? 3 Temmuz'dan sonra kaçtığımı ima etmeniz... Ayıp ya. Sakın ha sakın benim 3 Temmuz'dan sonra kaçtığımı ima etmeyin. Asıl vefasızlık budur. Ayrıldıktan sonra da elimden geleni yapmaya çalıştım. Sonra şartlar değişti, aday oldum.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İdmandaki tiki-takayı sahaya yansıtınca rakibi bayılttılarİdmandaki tiki-takayı sahaya yansıtınca rakibi bayılttılarİspanya La Liga ekiplerinden Villareal, antrenmanda yaptığı çalışmayı Valencia'ya karşı oynadıkları maçta sahaya yansıtınca rakibi zor durumda bıraktı. İşte o anlar.
Kongrede gerginlik! Ali Koç ateş püskürdü!Kongrede gerginlik! Ali Koç ateş püskürdü!Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Şekip Mosturoğlu'nun Ali Koç'u hedef alan sözlerine Ali Koç çok sert cevaplar verdi. Ortam gerildi.
Beşiktaş'ta ayrılık! KAP'a bildirildi...Beşiktaş'ta ayrılık! KAP'a bildirildi...Beşiktaş, Matej Mitrovic'in geçici transferi için Club Brugge ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Açıkladı! Demba Ba imzalıyor!Açıkladı! Demba Ba imzalıyor!Süper Lig'de hedefini Avrupa kupaları olarak belirleyen Göztepe, anlaşma sağladığı eski Beşiktaşlı golcü Demba Ba ile salı günü sözleşme imzalayacak.
Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a Yargıtay mesajıAli Koç'tan Aziz Yıldırım'a Yargıtay mesajıFenerbahçe'de başkan adayı Ali Koç, bugün düzenlenen Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı!Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı!Yüksek Divan Kurulu'nda Fenerbahçe'nin toplam borcunun 311 milyon 815 bin TL, borç alacak farkının ise 277 milyon 988 bin TL olduğu açıklandı.
  • Transferi resmen açıkladı! 'Hayırlı olsun'27 Ocak 2018 Cumartesi 12:19
  • F.Bahçe'de seçim tarihi resmen açıklandı27 Ocak 2018 Cumartesi 11:36
  • Şenol Güneş Trabzonspor'a izin vermedi!27 Ocak 2018 Cumartesi 11:27
  • 'Sarı Cuma' bereketi! Rekor hasılat!27 Ocak 2018 Cumartesi 11:13
  • Cenk Tosun'a F.Bahçe'yi sordu! Cevap...27 Ocak 2018 Cumartesi 11:11
  • G.Saray evinde sahne alıyor! Muhtemel 11'ler27 Ocak 2018 Cumartesi 11:07
  • G.Saraylı yıldız kampı terk etti! Sebebi...27 Ocak 2018 Cumartesi 11:06
  • Beşiktaş'tan iki bomba birden! 2,5 yıllık anlaşma26 Ocak 2018 Cuma 15:27
  • Komşu'dan Alanyaspor'a sağ kanat26 Ocak 2018 Cuma 15:26
  • Demba Ba Süper Lig'de! Sürpriz takım...26 Ocak 2018 Cuma 15:22
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri