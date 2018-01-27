28 Ocak 2018 Pazar11 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:44Güneş 08:12Öğle 13:23İkindi 15:58Akşam 18:22Yatsı 19:45
    • 7°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • -7°C Afyon
    • -6°C Ağrı
    • 1°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 4°C Aydın
    • -2°C Balıkesir
  • BIST: 120.702 1.77
  • Altın: 162,952 0.18
  • Dolar: 3,7493 0.36
  • Euro: 4,6608 -0.12

Alçaklar yakıp yıkmıştı! Türkiye harekete geçti

»
Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'nın top atışlarıyla zarar gören Azez bölgesindeki tek Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi, Türkiye'nin desteğiyle yeniden onarıldı.
Alçaklar yakıp yıkmıştı! Türkiye harekete geçti
Alçaklar yakıp yıkmıştı! Türkiye harekete geçti Alçaklar yakıp yıkmıştı! Türkiye harekete geçti Alçaklar yakıp yıkmıştı! Türkiye harekete geçti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, terör saldırılarında oluşan tahribat izleri de silinmeye çalışılıyor.

Bu kapsamda, 19 Ocak'ta teröristlerin saldırısı sonucu tahrip edilen Azez bölgesindeki tek Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesine de Türkiye yardım elini uzattı. Kadınların kaldığı bölüme isabet eden top atışları nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı hastanede onarım çalışmalarına başlayan ekipler hasarı giderdi.

Bölge halkının temizlik çalışmalarına başladığı hastanenin zarar gören bölümleri, 1-2 gün içerisinde yeniden hastalarına kapılarını açacak. 

BÖLGEDEKİ TEK AKIL HASTANESİ

UMKE görevlisi Oğuz Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 150 hasta kapasitesine sahip hastanenin, Azez başta olmak üzere Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden temizlenen hemen her yerden hasta kabul ettiğini söyledi. 

Bölgedeki tek hastane olan merkezde 30 kadının tedavi gördüğünü belirten Karataş, diğer hastaların da erkeklerden oluştuğunu kaydetti. 

Hastanenin Suriye'nin kuzeyi için önemine işaret eden Karataş, "Bölgedeki tek hastane olduğu için Suriye'nin birçok yerinden hastalar geliyor. Gerekli tedaviler burada gerçekleştiriliyor." dedi. 

Hastanede psikososyal ve psikoterapik birçok işlemin yapılabildiğini anlatan Karataş, normal şartlarda 20 personelin görev yaptığını bildirdi. 

Teröristlerin attığı patlayıcı nedeniyle yaralananların tedavilerinin tamamlandığını dile getiren Karataş, 1-2 gün içerisinde tadilat yapılan bölümde de tedaviye başlanacağını sözlerine ekledi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Putin sürpriz 'Suriye' kararı!Putin sürpriz 'Suriye' kararı!Rusya'nın Soçi kentinde yapılacak Suriye kongresine Vladimir Putin'in katılmayacağı açıklandı.
Prens Talal ile ilgili son dakika gelişmesi!Prens Talal ile ilgili son dakika gelişmesi!Reuters haber ajansı Suudi Arabistan prensi El Velid Bin Talal'ın salındığını duyurdu.
Alçaklar yakıp yıkmıştı! Türkiye harekete geçtiAlçaklar yakıp yıkmıştı! Türkiye harekete geçtiAfrin'deki terör örgütü PYD/PKK'nın top atışlarıyla zarar gören Azez bölgesindeki tek Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi, Türkiye'nin desteğiyle yeniden onarıldı.
Kanlı saldırıda korkunç bilanço: En az 40 ölü!Kanlı saldırıda korkunç bilanço: En az 40 ölü!Afganistan’ın başkenti Kabil’de içişleri bakanlığının eski hizmet binası yakınlarında gerçekleşen bombalı saldırıda en az 40 kişi öldü, 140 kişi de yaralandı.
Suudi Arabistan'da flaş gelişme!Suudi Arabistan'da flaş gelişme!Suudi Arabistan'da yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınan aralarında prens, bakan ve iş adamlarının da bulunduğu bir grubun serbest bırakıldığı ileri sürüldü.
Almanya'da Bonn'lu Türklerden destek gösterisiAlmanya'da Bonn'lu Türklerden destek gösterisiAlmanya’nın Bonn kenti ve çevresinde yaşayan Türkler, Afrin’deki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ‘Zeytin Dalı Harekatı’na destek gösterisi düzenledi.
  • İran'dan flaş ABD çıkışı: Türkiye'nin planlarını bozmaya çalışıyorlar27 Ocak 2018 Cumartesi 13:20
  • ABD'den yeni 'Afrin' açıklaması: Barış için...27 Ocak 2018 Cumartesi 12:49
  • Barzani'den Afrin açıklaması: Peşmerge'yi gönderecek mi?27 Ocak 2018 Cumartesi 12:20
  • ABD DEAŞ'ı vurayım derken 'asker' vurdu!27 Ocak 2018 Cumartesi 11:20
  • Mistura açıkladı: Tüm adımlar Cenevre'de atılacak!27 Ocak 2018 Cumartesi 11:10
  • Elleri ve ayaklarındaki zincirlerle gönderildiler27 Ocak 2018 Cumartesi 11:09
  • Sarraf’ın yeni adresi ortaya çıktı27 Ocak 2018 Cumartesi 10:47
  • Velid bin Talel'in gözaltındaki ilk fotoğrafı!27 Ocak 2018 Cumartesi 10:26
  • ABD'den Rusya'yı kızdıracak hamle!26 Ocak 2018 Cuma 23:46
  • Hollanda'da saldırı: Ölü ve yaralılar var!26 Ocak 2018 Cuma 23:39
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri