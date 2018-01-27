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Prens Talal ile ilgili son dakika gelişmesi!

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Prens Talal ile ilgili son dakika gelişmesi!
Reuters haber ajansı Suudi Arabistan prensi El Velid Bin Talal'ın salındığını duyurdu.
Prens Talal ile ilgili son dakika gelişmesi! Prens Talal ile ilgili son dakika gelişmesi! Prens Talal ile ilgili son dakika gelişmesi!

Suudi Arabistan'da yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan ülkenin en zengin iş adamları arasında yer alan Velid bin Talel'in ilk fotoğrafı yayınlanmıştı.

İngiliz basını Suudi Arabistan'da yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan ülkenin en zengin iş adamı sayılan Velid bin Talel ile röportaj gerçekleştirmişti.

Gözaltına alındıktan sonra ilk defa kamuoyu ile görüşen Talel, birkaç gün içinde tüm sorunların ortadan kaldırılacağını ve serbest bırakılacağını söyledi.
 
Riyad'daki Ritz-Carlton otelinin lüks bir hapishaneye dönüştürüldüğünü belirten Talel, şuana kadar herhangi bir şekilde işkenceye uğramadığını belirtti.
 
İş adamı Talel, Veliaht prens Muhammed bin Selman'ın gerçekleştirdiği reformları desktelediğini, hükümet ile arasında ufak yanlış anlaşılmaların olduğunu sözlerine ekledi. 
 
Mal varlığı hakkında da açıklama yapan Velid, hükümete mal varlığını bırakmak zorunda kalmadan serbest bırakılacağına inandığını ifade etti.

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