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Türkiye'den ABD'ye çağrı: Oradan derhal çekilin!

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Türkiye'den ABD'ye çağrı: Oradan derhal çekilin!
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster'ın YPG'ye silah vermeyi bırakacaklarını açıklamasından sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'ye olan güvenin sarsıldığını, ABD'nin somut adım atması gerektiğini söyledi.
Türkiye'den ABD'ye çağrı: Oradan derhal çekilin! Türkiye'den ABD'ye çağrı: Oradan derhal çekilin! Türkiye'den ABD'ye çağrı: Oradan derhal çekilin!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Ramon McMaster ile dün gece yaptığı telefon görüşmesinde PYD/YPG'ye silah verilmeyeceği hususunun teyit edilmesiyle ilgili, “Amerika'dan farklı sesler geliyor. Ciddi bir devlete yakışır şekilde artık, söylemden çok, somut adım görmek istiyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Ak Parti İl Başkanlığı'nın İl Danışma Toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Ramon McMaster ile dün gece yaptığı telefon görüşmesini değerlendirdi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmede PYD/YPG'ye silah verilmeyeceği hususunun teyit edilmesiyle ilgili şunları söyledi: 

"Daha önceki konuşmada Sayın Trump, artık YPG onların tabiriyle SDG'ye silah vermeyeceğini söyledi. Ve bu konuşmada da artık silah vermediklerini, 'artık vermiyoruz' diyerek vurgulayarak söyledi. Ama Amerika'dan farklı sesler geliyor, tabi McMaster ulusal güvenlik danışmanı ve bu işleri koordine etmesi gereken de kişi Washington'da. Dolayısıyla artık Amerika'nın somut bir şekilde bunları göstermesi gerekiyor. Çünkü bir güven bunalımı var. 'Vereceğiz' diyen var, 'vermeyeceğiz' diyen var. Başkan bir şey söylüyor, Pentagon'dan başka şeyler geliyor. Burada, arazide onlarla iç içe girmiş insanlar var, ABD askerleri var. Onlar farklı şeyler söylüyor. Ciddi bir devlete yakışır bir şekilde artık, söylemden çok somut adım görmek istiyoruz." 

'MÜNBİÇ'TEN DERHAL ÇEKİLMELERİ GEREKİYOR'

Atılması gereken adımlar konusunda ise Bakan Çavuşoğlu, "İşte silah vermediğini görmemiz lazım. Bir terör örgütüyle ABD'nin bağını koparması gerekiyor. Ve onlara da tamamen silahı bıraktırması gerekiyor. Kendi verdikleri silahları geri alması gerekiyor. Münbiç'ten derhal çekilmeleri gerekiyor. Dolayısıyla terörle mücadele ettiğini söyleyen bir ülkenin terör örgütüyle ki kendileri de itiraf ediyorlar PKK'yla bir farkı yok diye, dolayısıyla tüm bağını koparması gerekiyor. Bir de kaybolan güveni tekrar tesis edecek adımların atılması lazım. Bunları bize göstermesi gerekiyor. Ama McMaster o gün Trump'ın Cumhurbaşkanımıza telefonda söylediğini teyit ediyor" dedi.

'DİYALOG ZATEN DEVAM EDİYOR, KOPMUŞ DEĞİL'

Bu konularla ilgili devamlı görüştüklerini, sık sık telefonla görüşüldüğü veya Türkiye'nin Washington Büyükelçisi'nin gittiğini de anlatan Bakan Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"Geçen gün Amerika'dan bir heyet geldi, bir çalışma grubu oluşturmuştuk. Bu çalışma grubu çerçevesinde terörle mücadele, terörün finansmanıyla mücadele gibi çok önemli konularda toplantılar yaptık. Konsolosluklar, mülki, adli meselelerle ilgili bu diyalog zaten devam ediyor, kopmuş değil. Ama bir güven zedelenmesi oldu, bu da bizden kaynaklanmadı. Çünkü biz söz verdiğimiz zaman bu sözü yerine getiriyoruz. Bugün dünyada Recep Tayyip Erdoğan'ı seven de sevmeyen de 'Recep Tayyip Erdoğan bir söz verdiği zaman yapar' diyor. Biz bu imajı ABD'de de görmek istiyoruz. Maalesef bugüne kadar çok söz verildi. Münbiç'te, en son Rakka'da silah verme konusunda bunlar maalesef tutulmadı. Dolayısıyla tüm bu alanlarda söylemden çok somut adımları görmek istiyoruz."

'BİZİM SÖYLEDİĞİMİZ GAYET AÇIK NET'

Afrin operasyonu ve devamıyla ilgili de dünkü konuşmasındaki 'bitinceye kadar gideceğiz' sözleri hakkında da konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Gittiği yere kadar gidecek. Terörle mücadele ederseniz, teröristler bitinceye kadar mücadeleyi sürdürmeniz lazım. Bize yönelik tehdit neredeyse orada onu yok etmemiz lazım. Bizim söylediğimiz gayet açık net" dedi. 

Söylemden çok somut adım bekliyoruz.

 

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