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Yıldırım: Bunlar katil, bunlar alçak...

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Yıldırım: Bunlar katil, bunlar alçak...
Başbakan Binali Yıldırım Tuzla'da Türkiye eski Türkiye değil. Yatırımlarımız devam ediyor. Ekonomimiz güçlü. Pastayı büyütmeye devam edeceğiz dedi.
Yıldırım: Bunlar katil, bunlar alçak... Yıldırım: Bunlar katil, bunlar alçak... Yıldırım: Bunlar katil, bunlar alçak...

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

İllerimizin ihtiyaçlarına göre planlama yapıyoruz. Şehirlerimizi dev hastanelere kavuşturuyoruz. Bugüne kadar 4 ilimiz de şehir hastaneleri yaptık hizmete aldık. Toplam da daha 24 tane şehir hastanesi yapacağız. 

Eğitim bütçesi 134 milyarla bir numara oldu. Bu da eğitime ne kadar önem verdiğimizi gösteriyor. Yurt dışından gelen hastalarla ilgilenecek bir alan oluşturuyoruz. Bu da komşu ülkelerle daha iyi gelişmemizi sağlayacak. 

Zeytin Dalı Harekatının 8. gününde çalışmalar planlandığı şekilde gidiyor. Bu hareket bir tercih değil bir mecburiyet sonucu yapıldı. Sizin İran'dan Akdeniz'e kadar bütün hudutlarınızın ötesinde bir şer bir terör örgütü kurulacak Türkiye bir şey yapmadan duracak. Öyle şey olur mu? 

PKK Irak'ta konuşlanmıştır orada emperyalistler desteğini veriyordu yetmedi Suriye'ye de taşımaya kalkıştılar. Türkiye'nin gelişmesini engellemek planlarıydı ama Türkiye buna fırsat vermez. Afrin operasyonu başlar başlamaz millet 15 Temmuz'daki gibi kenetlendi. Millet bir kez daha bayrağının altında birleşti.

Operasyonu yapmamızın ana sebepleri var. 2 yıldır Afrin bölgesinden ülkemize sayısız roket atılıyor. Şehitlerimiz sivil kayıplarımız oldu. Daha ne bekleyeceğiz. Milletimizin can ve mal güvenliğinden daha önemli ne var. 

Hani bunlar kürtlerin hakkını savunuyordu. Bunların zulmunden kaçıp Türkiye'ye sığınan 350 bin kürt var. Bunlar katil, alçak. Bunların işi öldürmek. Rakka'dan DEAŞ'ı çıkarıp Afrin'e gönderdiler. Türkiye üzerinden Avrupa'ya göndermek için yola çıkardılar. 

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