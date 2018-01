Cumhurbaşkanı Erdoğan, şoför koltuğuna geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa Hasköy Tüneli açılış töreninin ardından kendi kullandığı makam otomobiliyle Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte tünelden geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 7 tepeli İstanbul'a 7 büyük eseri kazandırdıklarını aktaran Yıldırım, "Bunlar Marmaray; denizin altından trenleri geçirdik.



Avrasya Tüneli; yine denizin altından arabaları geçirdik. Ecdadımız Fatih, gemileri karadan yürüttü onun torunları Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları arabaları ve trenleri denizin altından geçirdi. Bu millete yakışan da budur.



Bununla kalmadık, Yavuz Sultan Selim Köprüsünü de Boğaz'ın yeni incisi olarak İstanbul'a kazandırdık.



Bitmedi, İstanbul-Ankara hızlı trenini tamamladık, Osmangazi Köprüsü'yle İzmit Körfezini bir kaç dakikada geçilir hale getirdik.



İstanbul'u İzmir'e üç saatte bağlayacak otoyolu tamamlıyoruz ve nihayet İstanbul'un çılgın projesi, Kanal İstanbul'a da bu yıl içinde başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.



Hizmetlerin ülke ve millet için artarak süreceğini kaydeden Yıldırım, "Çünkü biz bu aziz milletin desteğiyle duasıyla evelallah her türlü hizmeti geciktirmeden yapacağız, bunun gayretindeyiz.



Bugünlerde ülkemiz, güney sınırlarından bazı tacizlere, saldırılara maruz kalıyor. Buna karşı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, kahraman Mehmetçiğimiz, milletimizin başına bela olan, can ve mal güvenliğine tasallut olan bu eşkıya sürülerine hak ettiği dersi vermek için Afrin'deler.



Orada, terörün başını ezinceye kadar bu faaliyetler sürecek. Kim ne derse desin. Hudutlarımızın güvenliği, milletimizin can ve mal emniyeti tam anlamıyla sağlanıncaya kadar bu operasyonlar sürecek.



Asla ve asla güney sınırlarımızda bir terör kuşağının oluşmasına müsaade etmeyeceğiz. Allah Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun." diye konuştu.



Tünelin hayırlı uğurlu olmasını dileyen Yıldırım, emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.