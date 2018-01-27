Suriye Ulusal Diyalog Kongresi, pazartesi günü Rusya'nın Soçi kentinde toplanacak. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kongre'ye katılmayacağını açıkladı.
Açıklama Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'dan geldi. Peskov, "Putin'in şimdilik Kongre'ye katılma planı yok" dedi.
Sözcü, 29-30 Ocak'ta yapılacak kongrenin önemli olduğunu ancak Suriye krizine kesin bir siyasi çözüm olmayacağını söyledi.
Suriyeli Kürtler dün yaptıkları açıklamada kongreye katılmayacaklarını ilan etmiş, Rusya'dan kendilerine resmi bir davet gitmediğini duyurmuştu.
28 Ocak 2018 Pazar11 C.Evvel 1439
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Putin sürpriz 'Suriye' kararı!
Rusya'nın Soçi kentinde yapılacak Suriye kongresine Vladimir Putin'in katılmayacağı açıklandı.
Suriye Ulusal Diyalog Kongresi, pazartesi günü Rusya'nın Soçi kentinde toplanacak. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kongre'ye katılmayacağını açıkladı.
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