Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
28 Ocak 2018 Pazar11 C.Evvel 1439
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Rusya ile Türkiye arasında kritik görüşme!
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