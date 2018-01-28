2019'da milli ittifak nasıl olacak?

Önceki gün yeniden bir araya gelen ittifak ekibi, genel seçim ittifakının çatısını tamamladı. Yerel seçimde ittifakla ilgili yasal düzenlemeye de ihtiyaç olduğu belirtiliyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise ittifak düzenlemesi yapılmayacak.



Edinilen bilgiye göre, seçim ittifakı ekibinin son toplantılarında, iki metin üzerinden çalışma yapıldı. Biri seçim ittifakının nasıl işleyeceği, diğeri ise mart ayına kadar yasalaşması gereken yerel seçim düzenlemesi oldu.



- Siyasi partilerin ittifak yapmalarının önünü açan yasal düzenlemenin çerçevesi konusunda büyük oranda anlaşma sağlandı. Buna göre, siyasi partiler oy pusulasında kendi amblemleriyle ayrı sütunda yer alacak. Aynı zamanda, siyasi partilerin amblemlerinin üstüne bir ittifak işareti konulması sağlanacak. Ayrı bir ittifak sütunu açılmayacak.



- Taslağa göre, siyasi partiler seçim öncesinde, Yüksek Seçim Kurulu’na başvuracak ve ittifak yapacaklarını deklare edecek. Partisine oy veren seçmen, aynı zamanda ittifaka da oy vermiş olacak. İttifakın aldığı oy toplanarak bulunacak ve oran yüzde 10’un altında olursa, baraja takılmış olacak. Ancak ittifak yapan partilerden biri yüzde 10’un altında oy alsa bile, ittifak toplamı yüzde 10’u geçerse, Meclis’e girmiş olacak. İttifak yapan partilerin milletvekili aday listesi ayrı hazırlanacak. Ortak beyannameme ise hâlâ konuşuluyor.



YEREL İTTİFAKA FORMÜL

Yerel seçimlerde ittifakın nasıl yapılacağı konusu ise henüz ayrıntılandırılmadı. Bir partinin diğerini güçlü olduğu yerde desteklemesi şeklindeki formülün, yasa metnine nasıl yansıyacağı tartışılıyor.



Buna göre, ittifaka destek veren partinin hiç aday çıkarmaması durumunda, “Bir partinin aday çıkarmasa bile başka bir adayı destekleyerek seçimlere girebilmesine” olanak verilecek. Belediye meclis üyelikleri konusunda ittifak yapılması da gündeme gelebilecek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yapılacak işbirliği için ise yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunmuyor.

Hürriyet