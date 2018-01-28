Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar 2014 yılının ekim ayında hayatlarını birleştirmişti. İlk çocukları Emir Aras'ı ise 9 ocak 2016'da kucaklarına alan çift, şimdilerde ikinci bebek heyecanını yaşıyor.
Çift, şimdilik bu müjdeli haberi ailelerine açıkladı. Ünlü oyuncu oğlu Emir Aras'a olan düşkünlüğü ile biliniyor.Düzyatan, oğlu Emir Aras ateşlendiği için yurtdışı seyahatini yarım bırakarak Türkiye'ye dönmüştü.
28 Ocak 2018 Pazar11 C.Evvel 1439
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Engin Altan'ın büyük sevinci!
Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar 2014 yılının ekim ayında hayatlarını birleştirmişti. İlk çocukları Emir Aras'ı ise 9 ocak 2016'da kucaklarına alan çift, şimdilerde ikinci bebek heyecanını yaşıyor.
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