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Engin Altan'ın büyük sevinci!

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Engin Altan'ın büyük sevinci!
Sevilen oyuncu Engin Altan Düzyatan ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor.
Engin Altan'ın büyük sevinci! Engin Altan'ın büyük sevinci! Engin Altan'ın büyük sevinci!

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar 2014 yılının ekim ayında hayatlarını birleştirmişti. İlk çocukları Emir Aras'ı ise 9 ocak 2016'da kucaklarına alan çift, şimdilerde ikinci bebek heyecanını yaşıyor.

Çift, şimdilik bu müjdeli haberi ailelerine açıkladı. Ünlü oyuncu oğlu Emir Aras'a olan düşkünlüğü ile biliniyor.Düzyatan, oğlu Emir Aras ateşlendiği için yurtdışı seyahatini yarım bırakarak Türkiye'ye dönmüştü.

 

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