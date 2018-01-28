Türkiye ABD'ye resti çekti! Bundan sonra...

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Münbiç'te Fırat'ın Doğusu'nda terör örgütlerine göz yumulmayacağını ve bunun devam etmesi halinde oralara da operasyon düzenleneceğini söyledi.

Kanal 7'de Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulusi programında konuşan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Afrin operasyonuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları;

''BUNDAN SONRA SADECE SÖZE BAKILMAYACAK''

Bundan sonra Türkiye sadece söze bakmayacak, sözle beraber icraata bakacak. İkisi birbirini tutuyorsa mesele yok. Şu ana kadar maalesef ABD yetkililerinin Türkiye'ye verdiği sözlerle arazideki icraatları birbirini tutmadı. Her icraat, verilen sözü tekzip etti.

Sınırlarımızın güvenliğini tehdit eden, sınır boyunda yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini yok eden ve askerimize, polisimize, güvenlik birimlerimize saldıran, bölgede PKK'nın devletleşmesine yol açan ve PKK'nın devletleştirilerek terör ordusu kurulmasına yol açan hiçbir gelişmeye Türkiye müsaade etmeyecektir. Bunun arkasında kim olursa olsun onlarla dişe diş mücadeleden de çekinmeyecektir.

''MÜNBİÇ VE FIRAT'IN DOĞUSU DA BUNLARDA TEMİZLENECEK''

ABD'li yetkililer ve başka destek verenler hedeflerinden vazgeçmediği ve bu hedefleri tamamen rafa kaldırıp buradaki bütün planları, organizasyonları dağıtmadığı sürece bu planları biz dağıtacağız, organizasyonları biz bozacağız. Münbiç de Fırat'ın doğusu da bunlardan temizlenecek. Gerekirse buralara da girilecek.

Türkiye blöf yapmıyor. Türkiye çok net bir şekilde bu konu kararlılığını ortaya koyuyor.