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Türkiye'den FETÖ için büyük hamle!

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FETÖ ihanetinden ders alan Türkiye, veri güvenliği için 3 konteynır veri merkezi aldı. Acil durumlarda verileri yedekleyecek olan merkezler 7/24 kameralarla izlenecek
Türkiye'den FETÖ için büyük hamle!
Türkiye'den FETÖ için büyük hamle! Türkiye'den FETÖ için büyük hamle! Türkiye'den FETÖ için büyük hamle!

15 Temmuz ihanetine kadar olan süreçte devletin kritik verilerinin bulunduğu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nı (TİB) üs olarak kullanan terör örgütü FETÖ'nün bilişim ihanetinden büyük ders alındı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) olağanüstü hal durumları için Çinli dev Huawei'den 3 adet konteynır veri merkezi satın aldı. Hızlı taşınabilir olması, yangın, deprem veya olası bir saldırı anında hızla güvenli bir yere götürülebilecek şekilde dizayn edilen veri merkezlerine İslam alimlerinin adları verildi.

FETÖ'nün ilk dalga darbe girişimi olan 17 Aralık 2013'te TİB üzerinden devletin gizli verilerine ulaşarak birçok hukuksuzluğa imza attığı, elde edilen verilerle birçok siyasetçi ve devlet adamının hedef alındığı belirlenmişti. FETÖ'nün en fazla yuvalandığı yerlerden olan TİB'in bağlı çalıştığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu da (BTK) FETÖ'nün sızdığı yerler arasında yer alırken, Ömer Fatih Sayan'ın BTK Başkanı olarak atanmasının ardından kurumda büyük bir temizlik ve dönüşüm süreci yaşandı.

YEDEKTE TUTULACAK
 
FETÖ ihaneti ile birlikte bilişim ve siber güvenlik konuları Türkiye'nin gündemine daha hızlı şekilde girerken BTK, bu konuda önemli bir çalışma daha yaptı. FETÖ militanlarının daha önce devletin bazı kritik kurumlarına ait verileri imha ettiği ve bunların yedeklenmediği için de tümüyle kaybolduğu ortaya çıkmıştı. Kurum şimdi böylesi riskleri de göz önünde bulundurarak acil durumlarda verilerin yedeklenebilmesi ve kritik kurumlardan bu verilerin çıkarılabilmesi için bu adımı attı.
 
7-24 KAMERA İLE İZLENECEK
 
Konteynır veri merkezleri, normal veri merkezi konseptine göre taşınabilir olması, kolay kurulabilmesi, yani tak-çalıştır çözümü sunması nedeniyle dünyada giderek yaygınlaşan bir sistem. Konteynır veri merkezi, yangın deprem gibi doğal felaketlere dayanıklılık ve yedekleme konusunda sigorta işlevi görüyor. Soğutma sistemleri de bulunan konteynır veri merkezlerine giriş ise kapısında bulunan kart ya da parmak okuma sistemi ile sadece yetkili kişilerce yapılabiliyor. Söz konusu veri merkezleri 7 gün 24 saat kameralar ile de izlenerek kayıt altına alınacak.
 
İSLAM ALİMLERİNİN ADI
 
Öte yandan BTK satın aldığı 3 konteynır veri merkezine bilimde öncü olan 3 İslam aliminin adını verdi. Sibernetiğin ilk adımlarını attığı ve ilk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilen El Cezeri, verilerin sanal şehirler olduğu tezi doğrultusunda "Erdemli Şehir" kavramını ortaya koyan Farabi ve Fatih Sultan Mehmet'in de hocası olan bilim alimi Akşemsettin'in isimleri veri merkezlerine verildi. Farabi ve Akşemsettin BTK binasının önünde hazır halde bekletilirken, Cezeri ise kısa süre içerisinde kuruma teslim edilecek.

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