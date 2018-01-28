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Aykut Kocaman'dan Ali Palabıyık'a isyan!

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Aykut Kocaman'dan Ali Palabıyık'a isyan!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Trabzonspor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Aykut Kocaman'dan Ali Palabıyık'a isyan! Aykut Kocaman'dan Ali Palabıyık'a isyan! Aykut Kocaman'dan Ali Palabıyık'a isyan!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Trabzonspor maçı sonrası konuştu. İşte Aykut Kocaman'ın açıklamaları...

"ÜZGÜNÜM, GOLDEN SONRA 2-0, 3-0..."

Üzgün olduğunu belirten Aykut Kocaman "Gole kadar A'dan Z'ye demeyelim ama her şey çok net bir şekilde tam planladığımız gitti. 2-3 farklı öne geçme şansı yakaladık, çok doğru oynadık. Trabzonspor'un etkili organizasyonlarını kontrol altında tuttuk. Bu bölüm her türlü galibiyete yakındık. Son derece üzgünüm, galibiyete yakın olduğumuz oyunu beraberlikle bitirmek zorudna kaldık. Golden sonra doğal düzenimiz bozuldu. Takımı kurtarma düşüncesi ön plana çıktı, bireysellik ön plana çıktı. Trabzonspor'un ilk net pozisyonu gol oldu. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama golden sonra 2-0, 3-0 olabilirdi. Bizi daha fazla moral bozucu bir duruma götürebilirdi. Daha sonra toparlanma ve beraberlik golünü bulup, galibiyet için çaba gösterdiğimiz bir maç oldu. Zor bir deplasman. Kendi durumumuza baktığımız zaman zorlukların katsayısı biraz daha artıyor. Elimizdeki iki puanı yitirdik, bize önemli katkı sağlayacak iki puanı kaybettik." dedi.

KOCAMAN'DAN ALİ PALABIYIK TEPKİSİ

Hakem Ali Palabıyık'ın kararlarını eleştiren Aykut Kocaman "Maçın hakemi ile ilgili konuşmadan olmayacak. Pereira'nın hemen hemen her maç, neyse o tarafı bizi ilgilendirmiyor ama çok net kırmızı kart. Pereira ile Kucka kırmızı. İkinci yarı Fernandao da kırmızı olabilir. Ali Palabıyık kendi kalitesinin altında maç yönetmeye başladı. Geçen sene Konya maçında kırmızı kartı da hataydı ama o insani bir hata. Ali Palabıyık'ın en büyük özelliği, zorlu ortamlarda hakemlik kuralları neyse onlara uymak. Bir taç pozisyonu oldu, seyirci tepki gösterdi ve ondan sonra her şey değişti. Ona yakışmadı, Ali Palabıyık ülkenin en önemli hakemlerinden bir tanesi. Kendini kontrol etmesi gerekiyor." diye konuştu.

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